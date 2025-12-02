Tüketici hakları İzmir’de masaya yatırıldı

‘İzmir'de İyilik Var!’ Programı çerçevesinde ‘Dünya Gönüllüler Günü’ etkinlikleri kapsamında Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı E.Tamer Gören, İzmir Kent Konseyinde tüketicilerle buluşarak, tüketici hakları konusunda yurttaşların bilmesi gereken hususlarda söyleşi yaptı.

Gören söyleşisine, TükoDer hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak başladı. TükoDer’in amacının toplum katmanlarında tüketici bilincini oluşturup yerleştirmek ve evrensel tüketici hakları

paralelinde tüketicinin kendisini koruyabilecek aşamaya gelmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere faaliyet gösterdiğini, tüketici örgütlerine yasa ile tanınan topluluk davası açma hakkının kullanılarak tüketicilerin haklarının korunmasına katkı sunduklarını, Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye genelinde 211 olan Tüketici Hakem Heyeti (THH) sayısını 90-95 adede indirme kararının iptali için Danıştay’da dava açtıklarını belirtti.

Tüketici örgütlenmesinin Anayasamızın 172. maddesinde yazan “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” hükmüne dayanağının altını çizen Gören, 2014 yılında yürürlüğe giren 6502 sayılı TKHK’nin tüketici haklarının korunması noktasında yürürlükten kalkan 4077 sayılı TKHK’nin gerisinde kaldığını ifade etti.

Ayıplı mal/hizmette tüketicinin seçimlik hakları, taksitle satış, tüketici kredileri, kredi kartı, konut finansman sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli satış sözleşmeleri, devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, Garanti, Satış Sonrası Hizmetler, Fiyat etiketi konularında tüketici haklarını anlatan Bşk.Yrd. Gören, 149.000 TL.ye kadar olan uyuşmazlıklarda THH’lerinin yetkili olduğunu, bu tutarı aşan uyuşmazlıklarda önce arabulucuya, çözülmezse tüketici hakları mahkemesine dava açılabileceğini belirtti. İzmir genelinde 12 THH olduğunu, basit bir dilekçe ile hiçbir bedel ödemeden THH.lerine başvuru yapılabileceğini, başvuruların e-devlete girilerek, Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden de yapılabildiğini belirtti.

Tüketicilerin, tüketimden gelen gücünü kullanması halinde tüketici hakları mücadelesinde olumlu sonuçlar alınabildiği belirten Gören tüketicileri yıllık üyelik aidatı 12 TL olan TükoDer’e üye olmaya ve örgütlenmeye davet ederek söyleşisini sonlandırdı.