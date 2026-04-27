Turgay Gönenç şiirleriyle anılacak

İzmir Kültür Sanat Konseyi tarafından edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Turgay Gönenç için anma programı düzenlenecek. "Anılar ve Şiirleriyle Turgay Gönenç" temasıyla hazırlanan etkinlik, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 17.30'da edebiyatseverleri bir araya getirecek.

Kemeraltı 2. Beyler’deki Arya Kamalı Uluslararası Kültür Sanat Merkezi'nde (U.K.S.M.) gerçekleştirilecek programın açılış konuşmasını Arya Kamalı U.K.S.M. Sorumlusu Gülnur Çavuş yapacak. Eğitimci, şair ve yazar Asım Öztürk'ün yönlendiriciliğini üstlendiği etkinlikte, Gönenç'in sanatı ve yaşamı farklı yönleriyle ele alınacak. Program kapsamında Şairler ve Bestekarlar Derneği Başkanı Nurgül Ekeke, Turgay Gönenç'in şiirlerini ve edebi yönünü anlatırken, kızı Dr. Zeynep Gönenç Ünal ise babasına dair anılarını katılımcılarla paylaşacak.