Uğur Mumcu ve Demokrasi Şehitleri Bodrum’da anıldı

CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında, unutulmaz yazarımız araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu ile demokrasi mücadelesi uğruna yaşamını yitiren tüm aydınlar anıldı. Heredot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi Meclis üyeleri, CHP Disiplin Kurulu Üyesi ve Parti Meclisi Üyesi Av. Remzi Kazmaz, CHP Muğla İl ve Bodrum İlçe yöneticileri ile çok sayıda yurttaş katıldı. Toplumsal hafızanın canlı tutulması ve demokrasi mücadelesinin sürekliliği vurgulandığı anma programı Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri anısına hazırlanan kısa film gösterimiyle başladı.

Gecede yazarlarımız Zeynep Oral, Orhan Bursalı ve Özlem Yüzak konuşmacı olarak katıldı. Uğur Mumcu’nun düşünsel mirasını, gazetecilik anlayışını ve Türkiye’nin aydınlanma sürecindeki rolünü değerlendiren yazarlarımız; laiklik, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve ifade özgürlüğünün güncelliğine dikkat çekildi. Uğur Mumcu’nun gerçeğin peşinden yılmadan giden gazetecilik anlayışının bugün de yol gösterici olduğu ifade edildi. Programın sonunda yazarlarımız, Bodrumlu okurlar için kitaplarını imzaladı. Etkinlik boyunca “Vurulduk Ey Halkım, Unutma Bizi!” sözleriyle Uğur Mumcu’nun mücadelesine ve demokrasi şehitlerinin bıraktığı mirasa sahip çıkma çağrısı yinelendi.