Tekel bayilerinden 'boykot' kararı: Migros direnişi bitene kadar Efes ürünleri satılmayacak!

Migros depo işçilerinin başlattıkları direniş sürüyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Migros işçilerinin gasp edilen hakları iade edilene ve meşru talepleri eksiksiz karşılanana kadar Efes biranın hiçbir ürünün bayilerde satılmayacağını açıkladı.

Aybaş, boykotun ülke genelinde kesintisiz ve kararlı biçimde süreceğini belirtti.

"SERMAYE DÜZENİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ!"

Aybaş, yaptığı açıklamada işçilerin taleplerinin yalnızca ücret artışıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, güvencesiz çalışma koşulları, uzun mesai saatleri ve baskılara karşı yürütülen mücadelenin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

“Bir işçiye yapılan saldırı tüm işçi sınıfınadır” diyen Aybaş, tekel bayilerinin Migros işçileriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin dört bir yanındaki büfe, dükkân ve bayilerde Efes markasına ait ürünlerin raflardan kaldırılacağını kaydeden Aybaş, boykot kararının işçilerin hakları iade edilene kadar süreceğini yineledi.

Aybaş şu ifadeleri kullandı:

"BOYKOT VAR!

Türkiye’nin dört bir yanında; büfelerimizde, dükkânlarımızda, bayilerimizde ve tüm mağazalarımızda Efes biranın hiçbir ürünü yer almayacaktır.

Bu boykot, Migros işçilerinin gasp edilen hakları iade edilene, meşru talepleri eksiksiz karşılanana kadar KESİNTİSİZ ve KARARLI biçimde sürecektir. Sermaye düzenine teslim olmayacağız!

Kölece çalışmaya, güvencesizliğe, baskıya boyun eğmeyeceğiz! Bir işçiye yapılan saldırı, tüm işçi sınıfınadır!"