Ulusal Eğitim Derneği’nden Bakan Yusuf Tekin’e 'Kurtuluş Savaşı' tepkisi

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda okutulacak ders kitaplarında kapsamlı bir terim ve içerik revizyonuna gitti. Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerin zihinsel yükünü hafifletmek amacıyla müfredatın yüzde 35 oranında azaltıldığını belirtirken; 'Kurtuluş Savaşı' yerine 'Milli Mücadele', 'Bizans' yerine ise 'Doğu Roma' tanımlamalarının kullanılacağını açıkladı. Bakan Tekin’in “Milli Mücadele” kavramına tepki gösteren Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Gazi Oktay yazılı bir açıklama yaptı.

Tekin’ın AKP milletvekillerinin hazır bulunduğu, 4+4+4 eğitim sisteminin tartışıldığı toplantıda müfredatı sadeleştirmek istediklerini söylediğini ve ''Milli Mücadele diyoruz. Neyden kurtulduk da Kurtuluş Savaşı diyoruz? Cumhuriyet'ten önce koskoca Osmanlı vardı'' sözleriyle gündeme geldiğini aktaran Oktay, “Millî Mücadele, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre; bir milletin bağımsızlığını korumak ve düşman işgaline karşı vatanını savunmak amacıyla gerçekleştirdiği haklı direniş, savaşım veya Kurtuluş Savaşı anlamına gelir. Tanımlamada belirtildiği gibi; adı 'Milli Mücadele', 'İstiklal Savaşı', 'Kurtuluş Savaşı' olmuş değişen bir şey yok. Öğrencilerimizi gereksiz bilgilerden arındırıyoruz söylemiyle, kavram kargaşası yaratma dışında neyin sadeleşmesidir? Niyet; Cumhuriyet'ten önce Osmanlı vardı söylemiyle ortaya çıkıyor. Bakan Osmanlıcılık oynayıp, birilerinin dikkatini çekip, başarısızlıklarla dolu bakanlığını sürdürmek istiyor” diye konuştu.

“BİR HALKIN ÜMMETTEN MİLLETE, KULLUKTAN YURTTAŞA GEÇMESİDİR”

Kurtuluş Savaşı kavramını anlatan Oktay, “Sevr ile ülkeyi parselleyen ve işgal eden, kapitülasyonlarla halkı sömüren batı emperyalizminden ve mandacılıktan kurtulduk. Ülkeyi emperyalistlere teslim eden, halkı kendi tebaası ve kul olarak gören, saltanat düzeninden kurtulduk. İşgale karşı direnen halkımızı ‘asi’ ilan eden, önderi hakkında idam fermanı imzalayan Saray yönetiminden kurtulduk. Kurtuluş; emperyalizme karşı direnen bir halkın ümmetten millete, kulluktan yurttaşa geçmesidir. Cumhuriyet, varlığını İngiliz emperyalizminin başarısına bağlamış Osmanlı hanedanının değil; ülkemizi işgalden kurtarıp, kurtuluşumuzu sağlayan bir devrimin adıdır.

Adına Milli Mücadele de deseniz, Kurtuluş Savaşı da deseniz; Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Milli Kahramanlarımızın adlarını yüreklerden sökemezsiniz. Onlar olmasaydı; Osmanlı'da ancak kul olarak yaşayabilir, şu anda işgal ettiğiniz koltuğu da ancak hayalinizde görebilirdiniz” ifadelerini kullandı.