Yamaç paraşütçülerinden Başkan Karaca’ya ziyaret

Bölge turizminin gelişmesi ve sektörün sorunlarının çözümlenmesi amacıyla ticari amaç gütmeden, pilotların güvenli, sağlıklı, sosyal ve ekonomik haklarının korunması için 2011 yılında, 50 yamaç paraşütü tandem pilotu tarafından kurulan Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Turizm İşletme Kooperatifi yöneticileri Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile bir araya geldi. Halen 470 civarında yamaç paraşütü tandem pilotu üyesi bulunan kooperatif sektörün mevcut sorunları ve yapılabilecekler hakkında başkan Karaca ile görüş alışverişinde bulundu.

Başta 22 – 26 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 25. Hava Oyunları organizasyonu ve yoğunlaşması beklenen Çin turizmi olmak üzere, önümüzdeki sürece ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede başkan Karaca; “Bölge turizminin gelişmesi ve kalite standartlarının artması için bugün bir araya geldik. Bölgemiz turizmine katkısı tartışılmaz olan paraşüt pilotlarımızın talepleri ve sorunları hakkında Belediye olarak her zaman gerekli katkıyı vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.