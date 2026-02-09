Yerel Demokrasi ve Sivil Toplum Çalıştayı İzmir’de başladı

İzmir Kent Konseyi ile Bornova Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Yerel Demokrasi ve Sivil Toplum Çalıştayı, Bornova Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde başladı. Yerel demokrasinin, örgütlü toplumun gücüyle mümkün olduğu yaklaşımından hareketle düzenlenen çalıştaya; kent konseyleri, merkezi ve yerel yönetimler, belediyeler, platformlar ve farklı alanlarda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 80 temsilci katılıyor. Çalıştayda; yerel demokrasinin güçlendirilmesi, sivil toplumun yerel karar alma süreçlerindeki rolü, kent ve kentli hakları ile talep eden yurttaşlar ile yerel ve merkezi yönetimler arasındaki ilişki biçimleri ele alınıyor. Program kapsamında, bireyler, topluluklar ve sivil örgütler arasındaki iş birliği olanakları ile bu ilişkilerde yaşanan tıkanıklıklar tartışılıyor.

Çalıştay ile; merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, platformlar ve kent konseyleri arasında daha güçlü ve sürdürülebilir iş birliği yollarının tanımlanması, kurumsal, yönetsel ve savunuculuk alanlarında öne çıkan kritik ihtiyaçların birlikte görünür kılınması ve hak temelli yaklaşım ile katılımcı yönetim anlayışını daha kapsayıcı ve nitelikli hale getirecek işleyen bir zemin ve koordinasyon modelinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Çalıştayın açılışında konuşan İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, yerel demokrasinin ancak örgütlü bir toplumla güçlenebileceğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Yerel demokrasi, yalnızca yönetsel mekanizmalarla değil; kentte yaşayanların örgütlü biçimde söz ve karar süreçlerine katılmasıyla anlam kazanır. Kent konseyleri ve sivil toplum bu katılımın en önemli zeminidir.”

Çalıştay oturumlarının moderasyonu; sosyolog Burcu Önenç, strateji geliştirme ve iletişim uzmanı Oya Demir ile yüksek mühendis Ümit Yardım tarafından gerçekleştiriliyor. Kent hakkının bireysel değil, kolektif bir hak olduğunun vurgulandığı çalıştayda; kentin, birlikte düşünülen, savunulan ve dönüştürülen ortak bir yaşam alanı olduğu yaklaşımı öne çıkıyor. Çalıştay sonunda hazırlanacak çalıştay bildirisi, önümüzdeki süreçte düzenlenecek bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacak.