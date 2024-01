2024’te keşfetmeniz gereken lezzet durakları...

Yayınlanma: 14.01.2024 - 11:09

Güncelleme: 14.01.2024 - 11:10

Tarihinden ve kültürlerin buluşma noktası olmasından beslenen İstanbul, her bir semtinde ve sokak köşesinde farklı bir lezzet deneyimi sunuyor. Bu yıl, bu deneyimi yaşamaya nereden başlasam diyenlere özel Michelin yıldızlı restoranlardan İtalyan mutfağına, Osmanlı mutfağından Uzakdoğu adresine kadar uzanan bir liste hazırladık. Huzurlarınızda “mutlaka denemeniz gereken lezzet noktaları.” Afiyetle…

AILA - MECİDİYEKÖY

Türk mutfağını yenilikçi biçimde yorumlayan ve Michelin Rehberi Türkiye 2024'ün İstanbul seçkisinde önerilen restoran olarak seçilen Aila yetenekli genç şef Kemal Can Yurttaş imzasını taşıyan Anadolu mutfağından lezzetlerin yer aldığı yeni menüsüyle misafirlerini unutulmaz bir gastronomi yolculuğuna davet ediyor. Fairmont Quasar Istanbul’da yer alan, sürdürülebilir gastronomi konsepti ile öne çıkan Aila, soğuk kış akşamlarında sıcak bir ortam da sunuyor. Mönünün öne çıkanları arasındaysa topik, humus, Ankara tava, el açması erişte, piruhi, İskenderun karidesi ve dana kuşgömü gibi tatlar var. Aila’ya gitmeden önce rezervasyon yaptırmayı, gittiğinizde ise Kemal Can şefle tanışmayı unutmayın.

ARKESTRA - ETİLER

Michelin yıldızlı restoranları denemeye nereden başlasam? Yanıt: Arkestra! Uzun zamandır en çok etkilendiğim mekânların başında geliyor burası. İsmi Hintçe'de orkestra anlamına gelen ve 60-70'lerde Amerika'daki underground caz gruplarının kullandığı "arkestra" kelimesinden ve de Antik Yunan seyyah/gurme Archestratus'tan geliyor. Gelelim mönüye: Restoran, çağdaş Avrupa mutfağından esinlenerek mevsimlere göre değişen bir alakart mönü sunuyor. Öne çıkan lezzetler arasında Tuna Sashimi, suşi pirinç dondurma ve ev yapımı zencefilli ponzu vinegreti içeren tabaklar var. Üst katta, hi-fi ses sistemi olan “listening room” adlı alanda imza kokteylleri ve atıştırmalıklar sunuluyor. Aralık ayında açılan “yeni salon” ise özel etkinlikler için tasarlanmış; Arkestra'nın genel estetiğiyle uyumlu, renkli ve neşeli bir iç mekân sunuyor ve akşam saatlerinde çok yoğun olduğu için gitmeden masanızı ayırtmayı unutmayın.

CRONTON ROOF - EMİNÖNÜ

Mimar Kemaleddin tarafından tasarlanan ve yapımı 1911 yılında tamamlanan 1. Vakıf Han binasının en üst katında yer alan Cronton Roof, öğle yemeğinden gece geç saatlere kadar günün her anını keyifle yaşayabileceğiniz ender yerlerden… Kendinizi bir tarihi yolculukta hissedeceğiniz mekân hiç kuşkusuz kentin en önemli teraslarından birine sahip. Günlük malzemelerle hazırlanan mekanın mönüsü dünya mutfağına ait salata, pizza gibi her damak tadına uygun ve keşfe açık. “Denemeden ayrılmayın” diyeceklerimin başında kuşkonmazlı istiridye mantarı var. Cronton Roof’un kokteylleri ise manzara ve yemekleri ile yarışır nitelikte. Gidilecekler listeniz için aklınızda olsun!

TORO LATIN GASTRO BAR - SARIYER

Boğazın hemen kıyısında konumlanan Six Senses Kocataş Mansions Istanbul içinde yer alan dünyaca ünlü ödüllü şef Richard Sandoval’ın restoranı Toro Latin Gastro Bar, yenilenen mönüsü ile bu öevsimin en iddialı adreslerinden. Boğaz manzarası eşliğinde Latin mutfağının eşsiz tatları ve özel Latin kokteylleriyle misafirlerini deneyime davet eden mekân iyi yemek, iyi içki, iyi ortam üçlemesiyle lezzet anlayışını bir üst seviyeye taşıyor. Mönüde chimichurri sos, salatalık, yeşil soğan ve kişniş ile lezzetlendirilen ve narenciye sosu ile sunulan deniz tarağı, wakame, susam yağı ve soya sosu ile tatlandırılan ve uçan balık havyarı ile servis edilen İstiridye öne çıkan lezzetlerden. Denemeden ayrılmayın diyeceğim reçetelerin başında ise karidesli scorpion roll ve üç farklı balık ile hazırlanan rainbow roll var.

SAFRAN - GÜMÜŞSUYU

Hani bazen deriz ya “Bir misafirim geldi İstanbul’a, onu nereye götüreyim?” İşte bu sorunun yanıtlaırndan birisi benim için Safran Restaurant. Kentin kalbinde, yüksek tavanı, şık dekorasyonu ve panoramik Boğaz manzarasıyla misafirlerini etkileyen bu yer, Türk mutfağının zarif bir yorumunu tatmak için uğranması gereken yerlerden… Yalnızca lezzetleriyle değil aynı zamanda eşsiz manzarasıyla da İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan özel adreslerden biri. Şefin özgün dokunuşlarıyla Türk mutfağının geleneksel lezzetleri, Safran'ın menüsünde çağdaş bir anlayışla buluşuyor. Vişneli yaprak sarma, limon soslu levrek, dana şaşlık, balık turşusu ve katmer yerel lezzetleri bir araya getiren çeşitli seçenekler arasında öne çıkanlardan. İyi bir Türk mutfağı örneği deneyimlemek için enenecekler listenize mutlaka ekleyin!

PIZZERIA DA SIMONE - TAKSİM

Pizzeria da Simone, kentin yeni İtalyan’larından… Tüm ambiyansı, geleneksel İtalyan pizza kültürüne bir saygı duruşu niteliğinde ve bunu lezzetlerinde de hissediyorsunuz. Ayrıntılara verilen önem, mekânın tasarımında ve servis anlayışında kendini gösteriyor. Dekorasyon, duvarlardaki renk paleti ve özenle seçilmiş mobilyalar misafirlere görsel şölen vaat ediyor. Pizzeria da Simone'nin alametifarikası ise pizzaları. Ekşi maya hamurunu 48 saatte mayalayan mekânın hamurunun ince ve çıtır yapısı, taze ve kaliteli malzemelerle zenginleştirilen nefis içeriklerle buluşuyor... Mönü, klasik peynir ve domates soslu pizzalardan başlayarak farklı tatları birleştiren özel kombinasyonlara kadar geniş bir seçenek sunuyor. Burası sırf yemek değil, aynı zamanda arkadaşlarınızla keyifli bir zaman geçirmek için de ideal bir yer. Geçmişin tam ortasında duran ve hâlâ İstanbul'un kalbi niteliğinde konumlanan, 2000'lerde İstiklal Caddesi'nin her yerinde çalan o büyülü "Waltz of the Butterfly" melodisi kulağınızdayken, değişen Pera'yı yeniden keşfetmek için yolunuzu mutlaka buraya düşürün.

LITTLE BUDDHA - ETİLER

Etiler’deki Little Buddha Türkiye ve yurt dışındaki önde gelen uzakdoğu restoranlarında uzun yıllar görev almış deneyimli şefler tarafından hazırlanan mönüsü ve özgün anlayışıyla beni cezbetmeyi başaran mekânlardan... Restoranın dekorasyonu, “Bunun fotoğrafını mutlaka çekmeliyim” diyeceğiniz, seçilmiş ayrıntılarla dolu. Modern tasarım öğeleri, geleneksel uzakdoğu dokunuşlarıyla buluşarak Little Buddha'yı yemek yeri olmanın ötesine taşıyor ve yemekseverleri Asya'nın mistik havasına da çekmeyi başarıyor. Mönü ise uzakdoğu mutfağının zenginliğini keşfetmek isteyenleri cezbedecek geniş bir yelpazeye sahip. Suşiden noodle çeşitlerine, ana yemeklerden set mönülere kadar yaklaşık 55 farklı suşi seçenekler arasında, Ayrıca mekanın geniş şarap kavının ve Bergamot, Butterfly, Lavender gibi imza kokteyllerin tadına mutlaka bakmalısınız…