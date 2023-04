7’den 77’ye: Çocuklar ve yetişkinler için bir bayram listesi

Yayınlanma: 23.04.2023 - 17:08

Güncelleme: 23.04.2023 - 17:08

Barış Manço’nun, 80’lerin sonunda başlayan ve Pazar sabahlarımızın vazgeçilmezi haline gelen 7’den 77’ye programını hatırlamayan yoktur. Çocuklardan yaşlılara her yaştan insanın konuk edildiği program çocuklar için eğitici, ebeveynler için öğreticiydi. Bu liste de Manço’dan esinle, dijital platformlardaki yeni içerikler arasından 7’den 77’ye herkes hitap eden yapımları içeriyor.

Netflix

The Magician’s Elephant: Kate Dicamillo’nun aynı adlı çocuk kitabından uyarlanan film, kız kardeşine ulaşmaya çalışan Peter’ın umut veren öyküsünü anlatıyor.

Oni: Thunder God’s Tale: Japon halk masallarından yola çıkılarak oluşturulan Oni, dört bölümlük bir mini dizi ve etkileyici sinematografisiyle büyük, küçük herkes için keyifli bir fantastik serüven sunuyor.

The Sea Beast: Moby Dick’ten büyük oranda esinlenen ve İngiliz kralına bağlı bir grup ödül avcısı denizcinin Kızıl Fırtına isimli bir canavarı bulma maceralarını heyecanlı bir öyküyle harmanlıyor.

Del Toro’s Pinocchio: Del Toro’nun filmi, bugüne dek çekilmiş en iyi Pinocchio olmakla birlikte aynı zamanda en karanlık yoruma sahip. Özellikle Gepetto’nun, Pinokyo’dan önceki yaşamına odaklandığı sahnelerle daha çok 12 yaş üstü çocuklara ve yetişkinlere yönelik bir animasyon.

Prime Video

Hotel Transylvania Transformania: Serinin dördüncü filmi, konu itibariyle tekrara düşse de Prime Video’da izlenebilecek yeni ve aile içi iletişimin önemine vurgu yapan animasyonlar arasında öne çıkıyor.

Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas: Yerli yapım bir animasyon olan Aslan Hürkuş, uçak mühendisi olmak isteyen ve Hürkuş adını verdikleri özel bir uçakla arkadaşlarıyla birlikte serüvene atılan bir çocuğun öyküsünü ele alıyor.

Disney+

Turning Red: Bu yılın Oscar adayları arasındaki Turning Red, 13 yaşındaki Mei’nin ergenliğe geçiş sürecindeki sancılarını eğlenceli bir dille anlatıyor.

The Mandalorian: Bu hafta üçüncü sezon finali yayınlanan dizi, elbette küçük çocuklar için değil ancak hikâyenin sevimli karakteri Grogu ile bilim kurgu ve fantastik seven ileri yaştaki çocuklar ve pek tabii yetişkinler için nefis bir seçenek.

Apple TV

The Boy, The Mole, The Fox and The Horse: Charlie Mackesy’nin, aynı isimli çocuk kitabının uyarlaması, kaybolan bir çocuk ve ormanda karşılaştığı hayvanların birlikte evini aramalarını öyküleştiriyor.

Luck: Şans ve şanssızlık kavramlarına farklı bir yorum getiren film, siyah kedi Bob sayesinde insanların girmesinin yasak olduğu Şans Diyarı’na giren Sam’in serüvenine odaklanıyor.

BluTV

BluTV’nin 23 Nisan’da, platformun tüm özel yapımları çocuklara ücretsiz. Ayrıca, tarihteki önemli olayların gerçekleştiği anlara giden Şeker Fareler isimli yerli bir animasyon da Kids kanalında bugün gösterime giriyor.

MUBI

Aftersun: MUBI’nin yeni içerikleri arasında, çocuk ve ebeveyn ilişkileri üzerine özellikle yer vermek istediğim bir film Aftersun. Yalnızca ebeveynler için değil aynı zamanda ileri yaşlardaki çocuklar için de anılar ve hafıza temaları üzerinden çok etkileyici olabilecek bir eser bu. Benim içinse, yılın en iyilerinden...

Close: Aftersun’ın hüzünlü aydınlığını bulamayacağınız, nispeten daha karamsar bir yaklaşımı olan Close, hem bu yılın Oscar adayları arasında yer aldığı hem de ergenliğe adım atmış iki erkek çocuk üzerinden şekillendirdiği hikayesiyle tümüyle bir ebeveyn filmi olduğu için dikkate değer.