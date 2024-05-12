Annelere özel sağlık protokolleri

Yayınlanma: 12.05.2024 - 12:00

Güncelleme: 12.05.2024 - 12:00

Tüm Cumhuriyet Annelerinin Anneler Günü kutlu olsun! Bu yazı tüm değerli annelere ve değerli evlatlarına... Bugün size özel, yaşamınızı sağlıklı, kaliteli ve huzurlu yaşamak için temel protokollerimizi, en güncel nörobilim kaynaklarının ışığında annelerimiz için paylaşıyorum.

1 - IŞIK

Tüm gün süren enerji, iş bitirme kabiliyeti, odak korumak, motivasyon, mental sağlık ve uyku kalitenizi yükseltmek için her sabah uyandıktan sonra ilk bir saat içinde Güneş ışığı alın. Güneş’e doğrudan bakmayın yalnızca açık havada 10-15 dakika zaman geçirmeniz yeterli. Güneşten gelen fotonlar, gözlerimiz ile beynimize iletilerek yukarıda saydığım tüm yararları günlük beyin yakıtı gibi bize sağlıyor. 24 saatlik sirkadiyen ritmimiz, yani sağlığımızın temel taşı, bu şekilde yerine oturuyor.

2 - HUZUR

Sakinlik, dinginlik hali, yaşam tatmini ve kalitesi, hafıza, mental sağlığımız, streslerimizi azaltmak ve çok daha fazlası için meditasyon ve/veya nefes çalışmalarına katılın. Bunun yanında sağlıklı bağlar kurmak, yaşamı paylaşmak, aile ve sevdiklerimizle kaliteli zaman geçirmek ayrıca yaşam kalitemizi ve süremizi artırıyor. Hepimizin her yaşta kendine dönmeye başlamaya veya bazen ise birileriyle konuşmaya gereksinimi olabilir. Eğer yoğun hisler içindeyseniz bir terapiste danışmayı ihmal etmeyin.

3 - KAS & BEDEN

Belki yeni anne oldunuz, halen fiziksel yoğunluk ve uykusuz gecelerdesiniz, belki de çocuğunuzun çoktan boyunuzu geçti. Her durumda değerli anneler ömür boyu kaliteli yaşamak için haftanın en az üç günü kaslarımızı spor yaparak hareket ettirmemiz gerekiyor. (Sırf yürüyüş sayılmaz) Lütfen ağırlık, bant, plates gibi direnç egzersizleri uygulayın. Ağrıyan bölgeleriniz varsa bu bölgelerle özel olarak ilgilenin, onun çevresini güçlendirin. Bedensel olarak kaslanmak, bütün ömrümüz boyunca beynimize de çok büyük gelişme sağlıyor.

4 - TOPRAK VE DOĞA

Düzenli olarak toprağa yalın ayak basmak bizi biyolojik olarak genç tutuyor. Inflamasyonu, ödemi, stresi ve yorgunluk hissini azaltıyor. Kan akışını, bağışıklığı, organların verimli çalışmasını, günlük modumuzu, uyku kalitesini yükseltiyor. Toprağa basarken merkezi sinir sistemimiz yenileniyor. Zihnimiz ve bedenimiz sakinleşiyor. Anneler, bu değerli alışkanlığı sabahları parka giderek, Güneş ışığı almakla birleştirebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa ne güzel, yoksa da belki orada tanışırsınız. Ayrıca toprakla yakın olmak, bahçeyle ilgilenmek ve doğada olma alışkanlığı uzun yaşayanların coğrafyasının ortak özelliği.

5 - BESLENME

Değerli Anneler, altı ayda bir kan değerlerinize baktırarak aile hekiminize veya doktorunuza danışın. Bazen en temelde gereken B türevleri, C, D gibi vitaminlerin eksikliği üzerimizde gereksiz bir yorgunluk ve halsizlik yaratabiliyor.

Çağımızda ne kadar sağlıklı beslensek de bunları gıdalardan alma şansımız oldukça azaldı. Bunun yanında magnezyum türevleri, potasyum, demir, çinko gibi gerekli minaraller, veya probiotikler bedeninize gerekebilir. Mental sağlınız, mide ve bağırsak sağlığınız, eklemleriniz, cildiniz, gözleriniz ve genel olarak günlük mutluluğunuz için bunlara gereksinim duyuyor olabilirsiniz.

#SosyalMedyalar