Annelere özel sağlık protokolleri
Bu yazıyı annenizle paylaşabilirsiniz. Böylece sağlık için adım adım uygulayabileceği bir günlük rutin sahibi olabilir.
Tüm
Cumhuriyet Annelerinin Anneler Günü kutlu olsun! Bu yazı tüm değerli annelere
ve değerli evlatlarına... Bugün size özel, yaşamınızı sağlıklı, kaliteli ve
huzurlu yaşamak için temel protokollerimizi, en güncel nörobilim kaynaklarının
ışığında annelerimiz için paylaşıyorum.
1
- IŞIK
Tüm
gün süren enerji, iş bitirme kabiliyeti, odak korumak, motivasyon, mental
sağlık ve uyku kalitenizi yükseltmek için her sabah uyandıktan sonra ilk bir
saat içinde Güneş ışığı alın. Güneş’e doğrudan bakmayın yalnızca açık havada
10-15 dakika zaman geçirmeniz yeterli. Güneşten gelen fotonlar, gözlerimiz ile
beynimize iletilerek yukarıda saydığım tüm yararları günlük beyin yakıtı gibi
bize sağlıyor. 24 saatlik sirkadiyen ritmimiz, yani sağlığımızın temel taşı, bu
şekilde yerine oturuyor.
2
- HUZUR
Sakinlik, dinginlik hali, yaşam tatmini ve kalitesi, hafıza, mental
sağlığımız, streslerimizi azaltmak ve çok daha fazlası için meditasyon ve/veya
nefes çalışmalarına katılın. Bunun yanında sağlıklı bağlar kurmak, yaşamı
paylaşmak, aile ve sevdiklerimizle kaliteli zaman geçirmek ayrıca yaşam
kalitemizi ve süremizi artırıyor. Hepimizin her yaşta kendine dönmeye başlamaya
veya bazen ise birileriyle konuşmaya gereksinimi olabilir. Eğer yoğun hisler
içindeyseniz bir terapiste danışmayı ihmal etmeyin.
3 - KAS & BEDEN
Belki yeni anne oldunuz, halen fiziksel yoğunluk ve uykusuz
gecelerdesiniz, belki de çocuğunuzun çoktan boyunuzu geçti. Her durumda değerli
anneler ömür boyu kaliteli yaşamak için haftanın en az üç günü kaslarımızı spor
yaparak hareket ettirmemiz gerekiyor. (Sırf yürüyüş sayılmaz) Lütfen ağırlık,
bant, plates gibi direnç egzersizleri uygulayın. Ağrıyan bölgeleriniz varsa bu
bölgelerle özel olarak ilgilenin, onun çevresini güçlendirin. Bedensel olarak
kaslanmak, bütün ömrümüz boyunca beynimize de çok büyük gelişme sağlıyor.
4 - TOPRAK
VE DOĞA
Düzenli olarak toprağa yalın ayak basmak bizi biyolojik olarak genç
tutuyor. Inflamasyonu, ödemi, stresi ve yorgunluk hissini azaltıyor. Kan
akışını, bağışıklığı, organların verimli çalışmasını, günlük modumuzu, uyku
kalitesini yükseltiyor. Toprağa basarken merkezi sinir sistemimiz yenileniyor.
Zihnimiz ve bedenimiz sakinleşiyor. Anneler, bu değerli alışkanlığı sabahları
parka giderek, Güneş ışığı almakla birleştirebilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa
ne güzel, yoksa da belki orada tanışırsınız. Ayrıca toprakla yakın olmak,
bahçeyle ilgilenmek ve doğada olma alışkanlığı uzun yaşayanların coğrafyasının
ortak özelliği.
5 - BESLENME
Değerli Anneler, altı ayda bir kan değerlerinize baktırarak aile hekiminize veya doktorunuza danışın. Bazen en temelde gereken B türevleri, C, D gibi vitaminlerin eksikliği üzerimizde gereksiz bir yorgunluk ve halsizlik yaratabiliyor.
Çağımızda ne kadar sağlıklı beslensek de bunları gıdalardan alma
şansımız oldukça azaldı. Bunun yanında magnezyum türevleri, potasyum, demir,
çinko gibi gerekli minaraller, veya probiotikler bedeninize gerekebilir. Mental
sağlınız, mide ve bağırsak sağlığınız, eklemleriniz, cildiniz, gözleriniz ve
genel olarak günlük mutluluğunuz için bunlara gereksinim duyuyor olabilirsiniz.
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