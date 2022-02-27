Bakılabilir bir nüfus için

27 Şubat 2022 Pazar, 15:53

Sokak hayvanlarının nüfus kontrolü için tek çözümün kısırlaştırma olduğunu sıklıkla vurguluyoruz. Bu konuda tartışmalar sürüyor, kısırlaştırma karşıtları, kedi köpek kısırlaştıran gönüllüleri, dernekleri hedef alıyor. Köpek ve kedileri kısırlaştırmanın, doğalarına müdahale etmek olduğunu düşünüyorlar. Evet hayvanlara fikirlerini soramıyoruz, ancak bakımlarının tamamen biz insanları bağlı olduğunu göz önünde bulundurmamız lazım.



Sokak hayvanları av yetisini kaybetmiş, insana muhtaç hayvanlar. Yani sadece insan beslerse, insan bakarsa hayatta kalabilirler. Tam da bu sebeple sokak hayvanlarının dağ başlarına, insansız bölgelere atılmalarına karşıyız çünkü bu, onları dolaylı yoldan öldürmektir. Diğer yandan bu dolaylı itlaf, nüfusu da azaltmaz çünkü dağ başlarında belki beşi açlıktan ölür, ama bir tanesi on yavru doğurur. Oysa kısırlaştırma ile kedi köpek nüfusu insanların bakabileceği refah sağlayabileceği bir seviyeye iner. Bunun yanı sıra kısırlaştırmanın faydaları da söz konusu. Meme kanseri, pyometra(rahim iltihabı), prostat, testis kanseri gibi birçok problemin önüne geçilmesini sağlıyor. Aynı zamanda erkek köpeklerde özellikle erken yaşta yapıldığı taktirde saldırganlık problemini önlüyor.



Tabii kısırlaştırma yaptırırken dikkat edilmesi gereken şeyler de var. Her ne kadar basit bir ameliyat olsa da, özellikle anestezi alacakları için sorun çıkabiliyor. Bence tümü için, ama tabii özellikle de basık burunlu, nefes alma zorluğu yaşayan hayvanlar için kesinlikle gazlı anestezi tercih etmelisiniz. Dişi köpeklerde ameliyat dönemi, kızgınlık döneminden en az 40 gün sonra olmalı. Bir sokak hayvanını belediyede kısırlaştıracaksanız ameliyat sonrası iyileşme dönemi için ona geçici yuva olmalısınız. Hem evdeki hayvanlarınız hem de sokak hayvanları için kısırlaştırmanın çok sayıda faydası söz konusu. Diğer yandan hem kedi, hem de köpeklerde kısırlaştırmanın kötü bir yanı var, o da metabolizmayı yavaşlatması. Kısır kedi ve köpekler kilo almaya daha meyilli oluyorlar. Bir de kısır erkek kedilerde üriner problemlere daha sık rastlanıyor. Bu sebeple kısır hayvanlar için onlara uygun mama kullanmak gerekiyor. İyi pazarlar.