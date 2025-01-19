Yayınlanma: 19.01.2025 - 11:29

Güncelleme: 19.01.2025 - 11:29

Müzik sahnesine son katılan isimlerden birisi Tutku Tatlıdil, sahnedeki ismiyle Tutku. Henüz az sayıda teklisini duyduk ama dinleyenlerin hemen dikkatini çekti. Biz de kendisiyle tanışmak ve öyküsünü kendi ağzından dinlemek istedik.

- "Deme” ile ilgi çekici bir çıkış yaptınız. Şimdi ikinci tekliniz "Çorba" dinleyicilerle buluşuyor. Nasıl hissediyorsunuz?

“Çorba”nın yeri bende ayrı. Yazdığım şarkılar arasında benim için en özel olanı. Bu yüzden çok heyecanlıyım ve hevesliyim. Ailem ve arkadaşlarım ile sabırsızca bekliyoruz. Şarkıyı dinledikçe gelecekte yapacağım şarkılar adına bana umut veriyor. Umarım dinleyenler de benimle aynı şekilde hissederler.

- "Çorba"da son günlerin moda deyimi “karma”yı şarkının odağına alıyorsunuz. Sizce karma diye bir şey var mı?

Bence karma diye bir şey var. İnsan ne olursa olsun ne kadar zaman geçerse geçsin bir şekilde yaşattığını yaşıyor. Belki de buna inandığım için bir şeylerin karmasını yaşıyorum. Ve karmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum, empati kurma yetisini geliştiriyor. Hayatla ilgili ders almanı sağlıyor. Bu yüzden karmayı öğretici buluyorum.

- İzmir doğumlusunuz. Müzikle yolunuz nasıl kesişti? Ne zaman "Ben sahneye çıkacağım" dediniz?

Çocukluğumdan beri hep müzikle iç içe oldum. İlk başlarda ailem Türk sanat müziği kurslarına gidiyordu, ben de onlarla birlikte gidiyordum ve bir şekilde o şarkıları öğrenip söylemeye başlıyordum. Büyüdükçe yabancı şarkılara yöneldim ve evde karaoke yapmaya başladım. Daha sonra sesim, ortaokul öğretmenlerimin dikkatini çekti. Böylece sahneye çıkıp şarkı söylemeye başladım. Neredeyse her etkinlikte yer alıyordum. Sahnede olmak beni hem çok tatmin ediyordu hem de büyük keyif alıyordum.

BU YIL MEZUN OLUYOR

- Aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği bölümünde okuyorsunuz.

Bölümümden çok memnunum. Meslek olarak yapmayı hiçbir zaman düşünmesem de derslere çalışmak bana hep keyif verdi. Özellikle dersi sevdiğim zaman hırs yapıp yüksek notlar almaya çalışıyorum hatta okuldaki arkadaşlarım ve öğretmenlerim şarkı söylediğimi ve yazdığımı öğrenince çok şaşırdı. Çünkü okuldayken odağım hep derslerimdeydi. Bu yıl mezun oluyorum, bana birçok şey kattı okul o yüzden çok mutluyum.

- Aynı zamanda başarılı bir sosyal medya kullanıcısısınız. Kariyer, yaşam ve sosyal medya döngüsünde nasıl paylaşımlara yer veriyorsunuz?

Genellikle sosyal medyada o an içimden gelen neyse onu paylaşıyorum. Kendim olmayı seviyorum, bazen bir anımı anlatırım, bazen şarkılar söylerim. O an neyle meşgulsem onu çekip paylaşıyorum aslında. Sanki günlüğüm gibi ama biraz daha geneli. Takipçilerimden de güzel dönüşler alıyorum. Son zamanlarda müzik adına yaratıcı içerikler üretmeye ağırlık vermek bana ayrı bir keyif vermeye başladı.