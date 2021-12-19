Bir garip sürgün...

19 Aralık 2021 Pazar, 16:45

Çiğdem Beğen, İnebolu Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeniydi. Yeterli kısırlaştırma yapılmayan, bu sebeple hayvan sayısı çok olan İnebolu belediyesi'nde yaşıyor. Ve bu hayvanları beslemek için insan üstü emek sarf ediyor. Yani duyarlı, örnek bir vatandaş, örnek bir öğretmen. Ancak bu çabası, ödüllendirmek bir yana cezalandırılıyor. Çiğdem Beğen "Sokak hayvanlarını beslemek sürgün sebebim oldu" diyor.

Bu, başına gelen ilk sorun da değil. Çiğdem Hanım'ı sosyal medyadan takip ediyorum. Üstündeki baskı, uzun süredir devam ediyor. Yaklaşık bir yıl önce kaymakamlık emriyle, 5199 sayılı kanun hiçe sayılarak besleme alanlarına sınır getirildi. Kaymakamlık, Çiğdem Beğen'e, sadece belirlenen mama odaklarında besleme yapabileceğini söylemişti. İstanbul gibi büyük şehirlerde koca koca üstü kapalı, kilolarca mama kapasiteli besleme noktalarına rastlamışsınızdır. Ancak buradaki noktalar (şaka gibi!) 100 Gr mamanın ancak sığacağı iki üç kap gibi bir şeydi. Çiğdem hanım, bu yasağın sonucu çöplerin içinde yemek arayan köpekleri paylaşmıştı. Vicdan meselesi bir yana, hem hayvan hem de insan sağlığı açısından problemli. Ayrıca, düşünsenize Kastamonu'ya gittiniz, yolda sefil bir hayvan gördünüz bagajınızda mama var, ama vermeniz yasak! TC hukukunun geçmediği bir bölge. Öyle de karmaşık, olmadık bir durum. Belirtmek isterim ki, tüm bunlar yasaya aykırı, sokak hayvanlarının beslenmesine engel olmak tüm Türkiye'de cezaya tabidir. Eyalet sistemi yok bu ülkede! Sokak hayvanlarının beslenmesi, kısırlaştırılması da belediyelerin yükümlülüğüdür. Çiğdem Beğen belediyenin işini yapıyor, teşekkür edilmesi gerekirken "mobbing"e uğruyor. Ona yapılan baskı ise hayvanların aç kalmasına sebebiyet veriyor. 2021 yılında, vicdan ve bilincin geliştiği bu çağda, hayvan popülasyonu için çözüm aç bırakarak öldürmek mi? Öyle değilse amaç ne?

"Önce besleme yasakları getirildi, akabinde besleme yaptığım için para cezası kesildi, itiraz ettim, iptal oldu. Sonra MEB soruşturması başladı, kınama cezası verildi itiraz ettim iptal oldu. Şimdi de sürgün, itiraz edeceğim ve geri döneceğim..."

KESK'e bağlı Eğitim Sen'den Nejla Kurul, Beğen'in başına gelen bu duruma karşı hukuk mücadelesi vereceklerini söyledi. Kastamonu'da yaşayan duyarlı velilerden ve vatandaşlara bu mücadeleye destek olmaları için çağrıda bulundu. Beğen, sadece kendi bölgesinde değil, sel felaketinden hatırlayacağınız Bozkurt'ta da düzenli besleme yapmaya çalışıyor. Çiğdem Beğen'i sosyal medyadan takip edebilir, tüm bu psikolojik baskıya rağmen sürdürdüğü beslemelere destek olmak için mama gönderebilirsiniz. İyi pazarlar...

www.instagram.com/cigdembegen980/

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