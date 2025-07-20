Bu gol bir sanat eseri

Los Angeles merkezli Türk dijital sanatçı Refik Anadol, futbolseverleri sevindirecek sıra dışı bir işbirliğine imza attı. Sanatçının bir proje kapsamında bir araya geldiği Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami ve Arjantin Milli Takımı formalarıyla attığı 800'ü aşkın gol arasından en sevdiğini seçti. Refik Anadol ise bu anı yapay zekâ ile görselleştirdi. Anadol'un Messi ile olan bu işbirliği, Inter Miami CF kulübüne ait olan vakıf öncülüğündeki "A Goal in Life" (Yaşamda Bir Gol) girişiminin bir parçası. Projenin kreatif yönetmenliğini Xavier Roca, küratörlüğünü ise Ximena Caminos üstleniyor.

Messi'nin tercihi, 2009 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester United ağlarına gönderdiği unutulmaz kafa golü oldu. Refik Anadol, bu efsanevi anı milyonlarca veri noktasını kullanarak yapay zekâ ile yeniden yorumladı. Ortaya çıkan dijital eser, Messi'nin futbol tarihinde önemli bir yere sahip golüne ait görüntüleri Anadol'un teknolojik ve artistik vizyonuyla harmanlıyor. Anadol, eseri oluştururken Messi’nin gol vuruşu sırasındaki hareketlerini ve mimiklerini yeniden kurgulamak amacıyla 17 beden noktasını haritalayan veri odaklı yapay zekâ sisteminden yararlandı. Bu yapı, Messi’nin ses verileri, nefes ritimleri ve kalp atışlarıyla katmanlandırıldı. Sanatçının hedefi, o anın hislerini izleyicilere ulaştırmak ve Messi'nin bedensel olarak yaşadıklarını onlarla paylaşmak.

GELİR STK’LARA AKTARILACAK

Ortaya çıkan bu benzersiz dijital eser, 11 Haziran'da prestijli Christie's müzayede evi aracılığıyla satışa sunuldu. 1.5 milyon dolar başlangıç fiyatıyla açılan açık artırma 25 Temmuz'da sona erecek. En yüksek teklifi veren kişi, eserin sahibi olmasının yanı sıra Messi ile buluşma fırsatı da kazanacak. Satıştan elde edilecek tüm gelir, Inter Miami CF Vakfı'nın UNICEF ile kurduğu küresel ortaklık dahil olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacak. Bu ortaklık, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki beş ülkede çocukların kaliteli eğitim programlarına erişimini desteklemeyi hedefliyor.

Eser, müzayede ile eşzamanlı olarak 22 Temmuz’a kadar Christie's New York'taki Rockefeller Center'da ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Bu proje, sporun, sanatın ve teknolojinin bir araya geldiğinde nasıl toplumsal değer yaratabildiğinin mükemmel bir örneği.

ANNE HATHAWAY, LEİBOVİTZ’İN KADRAJINDA

Temmuz ayının ilk haftasında, ünlü Amerikalı portre fotoğrafçısı Annie Leibovitz’in, oyuncu Anne Hathaway’i Vogue dergisinin Ağustos 2025 sayısı için çektiği fotoğraflar yayımlandı. Hathaway’in başrolünde yer aldığı ve bir pop yıldızını canlandırdığı “Mother Mary” adlı filmi tanıtmak amacıyla çekilen kareler, Sarah Burton'ın Givenchy’nin yeni kreatif direktörü olarak ilk koleksiyonundan dokuz farklı görünümü kapsıyor.

Çekimlerde sanat tarihine birçok görsel gönderme yer alıyor. En çok dikkat çeken karelerden biri, John Singer Sargent’ın 1884 tarihli “Portrait of Madame X” (Madame X’in Portresi) adlı tablosunun önünde verilen poz oldu. Bu tablo, dönemine göre çağdaş ve özgüvenli bir kadın olan Virginie Amélie Avegno Gautreau’yu ebtimliyordu. Resmin ilk sürümünde modelin bir omzu açıktaydı ve bu ayrıntı, 1884 Paris Salonu'nda büyük tepki çekmişti. Gelen eleştiriler üzerine, Sargent daha sonra eserin omuz askısını yeniden boyayarak modelin omzunu kapattı. Leibovitz, Hathaway’i Metropolitan Museum of American Art’ta sergilenen bu ikonik tabloyla eşleştirerek onu sanat tarihiyle buluşturdu.

75 yaşındaki Leibovitz, yarım asrı aşkın süredir film yıldızları, politikacılar, sporcular, kraliyet aileleri ve sanatçıları fotoğraflamasıyla tanınıyor. Ancak bu son Vogue çekimi, özellikle ışık ve renk tonlaması nedeniyle sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yoğun eleştiri aldı. Fotoğrafların fazla karanlık ve kasvetli olduğu, renk dengesinin bozulduğu ifade edildi. Bazı fotoğrafların mavi ve soğuk olduğu bazılarında ise sarı ışık düzenlemelerinin fazla kaçtığı sıkça belirtilen görüşler arasındaydı.