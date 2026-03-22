Canavarlar üzerine düşünceler

Canavarlar üzerine düşünceler

22.03.2026 12:46:00
Canavarlar üzerine düşünceler

Sanatçı Canan Bozbağ’ın kurduğu Hara’da açılan “Canavarların Vaatleri” sergisi, 10 sanatçıyı bir araya getirerek “canavar” kavramını tehditten çok, sabit kimliklere direnen bir eşik figürü olarak yeniden yorumluyor.

Sanatçı Canan Bozbağ tarafından kurulan sanat alanı Hara, 1 Mart - 26 Temmuz tarihlerinde Ezgi Hamzaçebi küratörlüğünde düzenlenen “Canavarların Vaatleri” sergisine ev sahipliği yapıyor.

10 sanatçıyı bir araya getiren sergi, "canavar" kavramını bir tehdit değil, sabit kimliklere direnen bir "eşik figürü" olarak yeniden tanımlıyor.

Heykelden videoya, fotoğraftan yerleştirmeye kadar pek çok farklı disiplinden işlerin yer aldığı seçkide; insan ile insan-olmayan, doğal ile yapay arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor.

Kusur, mutasyon ve hibritliği birer direnç potansiyeli olarak gören sergi; parçalanmış bedenler ve hayalet bitkiler eşliğinde izleyiciyi başka türlü var olma olasılıkları üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sergide Yer Alan Sanatçılar ise şu şekilde: Canavar, Hilal Polat, İrem Aydın, Lara Ögel, Ömer Tevfik Erten, Seçil Epik, Serkan Aka, Şafak Şule Kemancı, Yaşam Şaşmazer ve Zeynep Kılınç.

