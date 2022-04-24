Çözüm mü isteniyor, düşmanlık mı yaratılıyor?

24 Nisan 2022 Pazar, 11:43

Köpek sorunu adlı bir grup, saldırıları gündeme getirerek, köpeklere karşı adeta bir kara propaganda süreci işletiyor. Son birkaç aydır (pek çoğu Mart ayında açılmış) sayısız sahte hesap köpeklerle ilgili en makul paylaşımların dahi altına nefret söylemleri yazıyor. Bu, hedefleri doğrultusunda mantıklı olsun, olmasın kendileriyle ters düşecek kimseyi konuşturmamak üzerine kurulu organize bir yapı. “Köpekleri Çin’e satalım” diyenlerden; “avlayalım, silahlanalım, hayvanları besleyenleri vuralım” vb korkunç söylemlerle her yere sataşıyorlar. Kamuoyu linçlerinde siniyorlar, halk sakinleşince tekrar ortaya çıkıyorlar. Boji’ye kurulan kumpası hatırlarsınız, ‘Boji tramvaya tuvaletini yaptı’ diye haber çıkmıştı, ardından kamera görüntülerinde bir adamın cebinde dışkı taşıyıp tramvay koltuğuna bırakmış olduğu ortaya çıktı. “Kim uğraşır bu kadar” demeyin. Gerçekten semtinde problem yaşayan, soruna makul bir çözüm arayan, zarar verme niyeti gütmeyen samimi insanları imtina ediyorum tabii, yanlış anlaşılmasın.

SÜRÜ OLUŞTURULUYOR

Bu platformun yöneticisi ABD’de. Daha önce Pitbull saldırısından tanıdığımız Asiye Ateş adına, aileden habersiz para topladığı için gazetelere haber olması dikkat çekiyor. Sonrasında farklı bir soyadıyla tekrar ortaya çıkıyor ve Yeşim Salkım’ın programında yer alıyor. Yayında köpeklerin öldürülmesi gerektiğini ima edince Yeşim Salkım da sosyal medyada linç ediliyor. Defalarca yazmışımdır, kısırlaştırma yapmayan belediyeler, köpekler göz önünde olmasın, diye dağınık halde yaşayan bu hayvanları toplatıp gözden ırak bölgelere attı ve sürüler oluşturdu. Aç kalan hayvanlar toplu olarak yerleşim birimlerine, kırsal alanlarda kurulmuş üniversite, hastane vb yapıların çevrelerine yanaştılar ve bölge bölge yoğunluk oluştu. Kısırlaştırma yapmayan, işten kaçan, ödenekleri cebe atma derdinde olan belediyelerin kendi elleriyle oluşturduğu sürü meselesi zaten tüm problemin kaynağı. Ancak iş, varolan bu problemi kullanıp, tek başına bir köşeye sığınıp yatan gariban sokak köpeğini dahi canavarlaştırma halini aldı. Bir insanın köpek fobisi olması köpek düşmanı olacağı anlamına gelmez, ancak bir takım radikaller sokak köpeklerini kendi gözlerinden nasıl canavar gibi görüyorsa, topluma da bu şekilde kanıksatmak için organize bir algı operasyonu yürütüyor. İlerleyen günlerde bu konu çok konuşulacağa benziyor. Her sorunun insana yakışır bir çözümü vardır, yeter ki istensin...