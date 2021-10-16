Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu sizlerle!
Gazeteniz Cumhuriyet’le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar yarın sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Altın Portakal’da ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne değer görülen Nihal Yalçın, Emrah Kolukısa’ya konuştu. Yalçın, kendisine ödül getiren “Zuhal” filmine şunları söylüyor: “Kendimden ilk kez bu kadar razı oldum. Çok özgür hissettiğim, denemekten kaçınmadığım bir sürü şey yaptığım bir işti. Konsantrasyonum çok yüksekti Zuhal’de. Aferin kız ne güzel oynamışsın diye hissettim.”
Ataol Behramoğlu, 2021 Yunus Nadi Şiir Yarışması’nı yazdı. Bu yılın ödülü şiir çevirmeni, öğretim üyesi ve şair Cevat Çapan’ın oldu.
Mustafa Kemal Erdemol, organ bağışında farklılık yaratmak için yola çıkan Bir Hayat Kurtar Derneği’ni anlattı.
Deniz Ülkütekin, yayımlandıktan birkaç hafta sonra 110 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Netflix dizisi “Squid Game”i Sosyolog Deniz Bağrıaçık ve Uzman Klinik Psikolog Emeç Serin’le konuştu.
Figen Yanık Maçahelli bal üreticisi Fatma Yıldız’la söyeşti. Yıldız, “Arıcılığa ilgim küçük yaşlarda başladı. Arıları her zaman çok sevdim” diyor.
Emrah Kolukısa, Netflix’in yeni global fenomeni Güney Kore yapımı dizi “Squid Game”i yazdı.
Lalehan Utkan’dan, İmbros’tan Gökçeada’ya bir hüznün hikâyesi.
Vecdi Seviğ’den, Afganistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin
başlamasının yüzüncü yılında, iki ülkenin yemek anıları.
Figen Atalay’dan, okuma yazma öğrenen çocukların
ebeveynlerine öneriler.
Merve Saatçi’den, Kalp dostu lezzet fıstık ezmesi.
Kemal Urgenç ile “Otobüstekiler”
Haftanın sanat ajandası...
Hepsi ve daha fazlası için, yarın Cumhuriyet gazetesi almayı
unutmayın...
Bu sayıda kimler var: Emrah Kolukısa, Ataol Behramoğlu,
Mustafa Kemal Erdemol, Deniz Ülkütekin, Figen Atalay, Lalehan Utkan, Figen
Yanık, Vecdi Seviğ, Merve Saatçi, Kemal Urgenç.
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