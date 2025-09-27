Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1851. sayısıyla karşınızda...
🎶 ‘Gülten ve Behçet’ notalarda
Müzisyen Bade Nosa, Gülten Akın ve Behçet Necatigil’in dizelerini birbirleriyle konuşturan özel bir albüm serisine imza atıyor. İlk adım: Şiir Eski Suç Ortağımız.
✍ Deniz Ülkütekin
📰 Helikopter anne babalar ve yöneticiler
Çocuklarının etrafında pervane olan ebeveynler, özgürlüğü ve gelişimi engelliyor.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌍 Genç bir çevre bilimcinin öyküsü
21 yaşındaki Suudi bilim insanı Mohammed Alkhushayban, kurduğu Alkhushayban Platformu’yla küresel çevre sorunlarına çözüm arıyor.
✍ Ayça Ceylan
🎨 Moda haftasında sanatın izleri
New York Moda Haftası’nda ünlü tasarımcılar, Rauschenberg ve Frankenthaler’in eserlerinden esinle moda ve sanatı buluşturdu.
✍ Bala Gürcan Madra
🎬 ‘Yarım bırakılmış insanların öyküsü’
Uluslararası festivallerden ödüllerle dönen “Gündüz Apollon Gece Athena”da Barış Gönenen, Hüseyin karakterini klişelere kulak tıkayarak canlandırıyor.
✍ Deniz Ülkütekin
🍺 Münih’in renkli geleneği
190. yaşını kutlayan Oktoberfest, dev çadırlarda müzik, dans ve panayır coşkusuyla milyonları bir araya getiriyor.
✍ Ahmet Arpad
🎬 Merakla beklenen filmler İstanbul’da
Filmekimi, bu yıl Jim Jarmusch’tan Paolo Sorrentino’ya uzanan usta yönetmenlerin merakla beklenen filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyor.
✍ Başak Bıçak
📰 Birlik olmak ama kiminle?
106 yıl önce Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas’taki kararlı iradesi, Damat Ferit’in oyunlarını boşa çıkarıp meclisin yeniden açılmasının yolunu açtı.
✍ Şaduman Halıcı
🐎 Medeniyetin sessiz tanıkları
Binlerce yıldır insanın yanında olan atlar, medeniyetin her aşamasında iz bıraktı. Bugün ise dostluklarıyla hâlâ hayatımızda.
✍ Alara Baykent
🌿 Doğasızlığın bedeli
Kaygıdan obeziteye, uykusuzluktan depresyona kadar birçok hastalık, belki de doğasızlığın sessiz faturası.
✍ Alican Elkorek
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
