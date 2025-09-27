Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1851. sayısıyla karşınızda...

🎶 ‘Gülten ve Behçet’ notalarda

Müzisyen Bade Nosa, Gülten Akın ve Behçet Necatigil’in dizelerini birbirleriyle konuşturan özel bir albüm serisine imza atıyor. İlk adım: Şiir Eski Suç Ortağımız.

✍ Deniz Ülkütekin

📰 Helikopter anne babalar ve yöneticiler

Çocuklarının etrafında pervane olan ebeveynler, özgürlüğü ve gelişimi engelliyor.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌍 Genç bir çevre bilimcinin öyküsü

21 yaşındaki Suudi bilim insanı Mohammed Alkhushayban, kurduğu Alkhushayban Platformu’yla küresel çevre sorunlarına çözüm arıyor.

✍ Ayça Ceylan

🎨 Moda haftasında sanatın izleri

New York Moda Haftası’nda ünlü tasarımcılar, Rauschenberg ve Frankenthaler’in eserlerinden esinle moda ve sanatı buluşturdu.

✍ Bala Gürcan Madra

🎬 ‘Yarım bırakılmış insanların öyküsü’

Uluslararası festivallerden ödüllerle dönen “Gündüz Apollon Gece Athena”da Barış Gönenen, Hüseyin karakterini klişelere kulak tıkayarak canlandırıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

🍺 Münih’in renkli geleneği

190. yaşını kutlayan Oktoberfest, dev çadırlarda müzik, dans ve panayır coşkusuyla milyonları bir araya getiriyor.

✍ Ahmet Arpad

🎬 Merakla beklenen filmler İstanbul’da

Filmekimi, bu yıl Jim Jarmusch’tan Paolo Sorrentino’ya uzanan usta yönetmenlerin merakla beklenen filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyor.

✍ Başak Bıçak

📰 Birlik olmak ama kiminle?

106 yıl önce Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas’taki kararlı iradesi, Damat Ferit’in oyunlarını boşa çıkarıp meclisin yeniden açılmasının yolunu açtı.

✍ Şaduman Halıcı

🐎 Medeniyetin sessiz tanıkları

Binlerce yıldır insanın yanında olan atlar, medeniyetin her aşamasında iz bıraktı. Bugün ise dostluklarıyla hâlâ hayatımızda.

✍ Alara Baykent

🌿 Doğasızlığın bedeli

Kaygıdan obeziteye, uykusuzluktan depresyona kadar birçok hastalık, belki de doğasızlığın sessiz faturası.

✍ Alican Elkorek

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

