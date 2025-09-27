Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.09.2025 09:37:00
Haber Merkezi
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1851. sayısıyla karşınızda...

🎶 ‘Gülten ve Behçet’ notalarda

Müzisyen Bade Nosa, Gülten Akın ve Behçet Necatigil’in dizelerini birbirleriyle konuşturan özel bir albüm serisine imza atıyor. İlk adım: Şiir Eski Suç Ortağımız.

✍ Deniz Ülkütekin

📰 Helikopter anne babalar ve yöneticiler

Çocuklarının etrafında pervane olan ebeveynler, özgürlüğü ve gelişimi engelliyor.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌍 Genç bir çevre bilimcinin öyküsü

21 yaşındaki Suudi bilim insanı Mohammed Alkhushayban, kurduğu Alkhushayban Platformu’yla küresel çevre sorunlarına çözüm arıyor.

✍ Ayça Ceylan

🎨 Moda haftasında sanatın izleri

New York Moda Haftası’nda ünlü tasarımcılar, Rauschenberg ve Frankenthaler’in eserlerinden esinle moda ve sanatı buluşturdu.

✍ Bala Gürcan Madra

🎬 ‘Yarım bırakılmış insanların öyküsü’

Uluslararası festivallerden ödüllerle dönen “Gündüz Apollon Gece Athena”da Barış Gönenen, Hüseyin karakterini klişelere kulak tıkayarak canlandırıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

🍺 Münih’in renkli geleneği

190. yaşını kutlayan Oktoberfest, dev çadırlarda müzik, dans ve panayır coşkusuyla milyonları bir araya getiriyor.

✍ Ahmet Arpad

🎬 Merakla beklenen filmler İstanbul’da

Filmekimi, bu yıl Jim Jarmusch’tan Paolo Sorrentino’ya uzanan usta yönetmenlerin merakla beklenen filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyor.

✍ Başak Bıçak

📰 Birlik olmak ama kiminle?

106 yıl önce Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas’taki kararlı iradesi, Damat Ferit’in oyunlarını boşa çıkarıp meclisin yeniden açılmasının yolunu açtı.

✍ Şaduman Halıcı

🐎 Medeniyetin sessiz tanıkları

Binlerce yıldır insanın yanında olan atlar, medeniyetin her aşamasında iz bıraktı. Bugün ise dostluklarıyla hâlâ hayatımızda.

✍ Alara Baykent

🌿 Doğasızlığın bedeli

Kaygıdan obeziteye, uykusuzluktan depresyona kadar birçok hastalık, belki de doğasızlığın sessiz faturası.

✍ Alican Elkorek

🗺 Kültür Rotası…                                                                                                                                     

✍ Berrin Karadeniz

