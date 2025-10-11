Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.10.2025 10:48:00
Haber Merkezi
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1853. sayısıyla karşınızda.

🎬 ‘Kadınların dayanışmaya ihtiyacı var’

Altın Koza’da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Bige Önal, kadınların görünürlüğü ve dayanışmasına vurgu yapıyor: “Kadınlar yalnız olmadıklarını gördüler, bu umut verici.”

✍ Deniz Ülkütekin

💰 Cüzdan ve vicdan

İnsanın iyi-kötü ikiliğine sığmayan doğası, cüzdanla vicdan arasındaki çizginin sandığımız kadar net olmadığını hatırlatıyor.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌾 Atalardan gelen uyumlanma

Küllüoba Höyüğü’nde bulunan 5 bin yıllık ekmek, insanın doğayla kurduğu dengenin şiirsel bir hatırası.

✍ Ayça Ceylan

🖼 Guernica’dan Banksy’ye: Sanatın direnişi bitmiyor

1937’de Picasso’nun fırçası bombalanan Guernica’yı anlatıyordu, şimdi Banksy’nin spreyi adaletin adaletini.

✍ Bala Gürcan Madra

👽 Ölümsüzlüğün bedeli

“Alien” efsanesi bu kez “Alien: Earth” dizisiyle televizyona taşınıyor. Noah Hawley imzalı yapım, “ölümsüzlüğün” karanlık yüzünü sorguluyor.

✍ Başak Bıçak

🎤 ‘İçimden geldiği gibi’

Rap’in isyanını şiirin anlamıyla buluşturan Ozbi, sahnedeki coşkusunu felsefi bir derinlikle harmanlıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

🌍 Artık ‘tur’ değil, ‘deneyim’

37 yıllık rehberlik kariyerinde Türkiye’nin tarihini ve kültürel mirasını anlatan Şerif Yenen, turizmin artık “tur”dan “deneyime” evrildiğini söylüyor.

✍ Orhun Atmış

⚔️ Ethem, Cebesoy’a nasıl saç baş yoldurdu?

Gediz Muharebesi, yalnızca cephede değil Türk direnişinin içinde de büyük bir kırılma anıydı.

✍ Şaduman Halıcı

🧠 Beyinler arası dans

Ayna nöronlar sayesinde hisler, hareketler ve düşünceler görünmez bir ritimle senkron tutuyor.

✍ Alican Elkorek

⛪ Göğe asılı dua: Sümela

Sümela Manastırı yalnızca bir yapı değil; doğayla insan, geçmişle zaman arasında kurulmuş kadim bir köprü.

✍ Güven Baykan

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

