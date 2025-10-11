Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1853. sayısıyla karşınızda.
🎬 ‘Kadınların dayanışmaya ihtiyacı var’
Altın Koza’da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Bige Önal, kadınların görünürlüğü ve dayanışmasına vurgu yapıyor: “Kadınlar yalnız olmadıklarını gördüler, bu umut verici.”
✍ Deniz Ülkütekin
💰 Cüzdan ve vicdan
İnsanın iyi-kötü ikiliğine sığmayan doğası, cüzdanla vicdan arasındaki çizginin sandığımız kadar net olmadığını hatırlatıyor.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌾 Atalardan gelen uyumlanma
Küllüoba Höyüğü’nde bulunan 5 bin yıllık ekmek, insanın doğayla kurduğu dengenin şiirsel bir hatırası.
✍ Ayça Ceylan
🖼 Guernica’dan Banksy’ye: Sanatın direnişi bitmiyor
1937’de Picasso’nun fırçası bombalanan Guernica’yı anlatıyordu, şimdi Banksy’nin spreyi adaletin adaletini.
✍ Bala Gürcan Madra
👽 Ölümsüzlüğün bedeli
“Alien” efsanesi bu kez “Alien: Earth” dizisiyle televizyona taşınıyor. Noah Hawley imzalı yapım, “ölümsüzlüğün” karanlık yüzünü sorguluyor.
✍ Başak Bıçak
🎤 ‘İçimden geldiği gibi’
Rap’in isyanını şiirin anlamıyla buluşturan Ozbi, sahnedeki coşkusunu felsefi bir derinlikle harmanlıyor.
✍ Deniz Ülkütekin
🌍 Artık ‘tur’ değil, ‘deneyim’
37 yıllık rehberlik kariyerinde Türkiye’nin tarihini ve kültürel mirasını anlatan Şerif Yenen, turizmin artık “tur”dan “deneyime” evrildiğini söylüyor.
✍ Orhun Atmış
⚔️ Ethem, Cebesoy’a nasıl saç baş yoldurdu?
Gediz Muharebesi, yalnızca cephede değil Türk direnişinin içinde de büyük bir kırılma anıydı.
✍ Şaduman Halıcı
🧠 Beyinler arası dans
Ayna nöronlar sayesinde hisler, hareketler ve düşünceler görünmez bir ritimle senkron tutuyor.
✍ Alican Elkorek
⛪ Göğe asılı dua: Sümela
Sümela Manastırı yalnızca bir yapı değil; doğayla insan, geçmişle zaman arasında kurulmuş kadim bir köprü.
✍ Güven Baykan
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
