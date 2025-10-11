Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1853. sayısıyla karşınızda.

🎬 ‘Kadınların dayanışmaya ihtiyacı var’

Altın Koza’da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Bige Önal, kadınların görünürlüğü ve dayanışmasına vurgu yapıyor: “Kadınlar yalnız olmadıklarını gördüler, bu umut verici.”

✍ Deniz Ülkütekin

💰 Cüzdan ve vicdan

İnsanın iyi-kötü ikiliğine sığmayan doğası, cüzdanla vicdan arasındaki çizginin sandığımız kadar net olmadığını hatırlatıyor.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌾 Atalardan gelen uyumlanma

Küllüoba Höyüğü’nde bulunan 5 bin yıllık ekmek, insanın doğayla kurduğu dengenin şiirsel bir hatırası.

✍ Ayça Ceylan

🖼 Guernica’dan Banksy’ye: Sanatın direnişi bitmiyor

1937’de Picasso’nun fırçası bombalanan Guernica’yı anlatıyordu, şimdi Banksy’nin spreyi adaletin adaletini.

✍ Bala Gürcan Madra

👽 Ölümsüzlüğün bedeli

“Alien” efsanesi bu kez “Alien: Earth” dizisiyle televizyona taşınıyor. Noah Hawley imzalı yapım, “ölümsüzlüğün” karanlık yüzünü sorguluyor.

✍ Başak Bıçak

🎤 ‘İçimden geldiği gibi’

Rap’in isyanını şiirin anlamıyla buluşturan Ozbi, sahnedeki coşkusunu felsefi bir derinlikle harmanlıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

🌍 Artık ‘tur’ değil, ‘deneyim’

37 yıllık rehberlik kariyerinde Türkiye’nin tarihini ve kültürel mirasını anlatan Şerif Yenen, turizmin artık “tur”dan “deneyime” evrildiğini söylüyor.

✍ Orhun Atmış

⚔️ Ethem, Cebesoy’a nasıl saç baş yoldurdu?

Gediz Muharebesi, yalnızca cephede değil Türk direnişinin içinde de büyük bir kırılma anıydı.

✍ Şaduman Halıcı

🧠 Beyinler arası dans

Ayna nöronlar sayesinde hisler, hareketler ve düşünceler görünmez bir ritimle senkron tutuyor.

✍ Alican Elkorek

⛪ Göğe asılı dua: Sümela

Sümela Manastırı yalnızca bir yapı değil; doğayla insan, geçmişle zaman arasında kurulmuş kadim bir köprü.

✍ Güven Baykan

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!