Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

*20. yüzyıl eserleri hedefte

Louvre’daki soygun, sanat hırsızlığının yeni rotasını gözler önüne serdi. Küçük, taşınabilir ve yüksek talep gören 20. yüzyıl eserleri suç şebekelerinin öncelikli hedefi - Bala Gürcan Madra

*Sanat ve sporla koruyucu güç

Müzik ve spor, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran en güçlü iki alan - Prof. Dr. Üstün Dökmen

*Birlikte yaşamın bahçeleri

İklim dostu bahçeler sadece estetik değil; doğanın direncini yeniden kuran canlı ekosistemler - Ayça Ceylan

*Ayrıksı bir fedai: Dehşet Bey

Barış Arduç’un canlandırdığı “Dehşet Bey”, Osmanlı’dan bugüne uzanan fedailik geleneğini bir antikahraman hikâyesiyle buluşturuyor - Başak Bıçak

*Bathonea ‘ören yeri’ olmalı

Küçükçekmece Gölü kıyısındaki antik kent Bathonea, arkeoloji dünyasında heyecan yaratıyor. Ancak bu tarih hazinesi, yapılaşma tehdidi altında koruma bekliyor - Orhun Atmış

*Kreş çağı hastalıkları: Olağan mı, abartı mı?

Kreşle gelen sık hastalık döngüsü, ebeveynleri endişelendirse de uzmanlara göre çocukların bağışıklık sisteminin doğal gelişim evresi - Dilşad Çelebi

*Atların sessiz terapisi

İnsanla atın kalbi, aynı ritimde buluşabiliyor. Bu uyum, bilimin de ilgiyle incelediği sessiz ama derin bir şifa dili yaratıyor - Alara Baykent

*Cumhuriyet bir yaşında

Cumhuriyet’in ilk yıl dönümü, 1924’te tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Meydanlar “en büyük bayram”ın ışığıyla aydınlandı - Şaduman Halıcı

*Müzik onun için bir yapboz

Beatmaker ve prodüktör Anıl K.Y., üretimlerinde farklı türleri özgün bir dille birleştiriyor - Melodi Yapıcı

*Zihni rahatlatmanın sanatı

Düzenli stretching, bedeni güçlendirirken stresi azaltıyor; yoga ise bu iyileşme hâlini bir yaşam biçimine dönüştürüyor - Alican Elkorek

*Yeniden doğuşun izleri

Picasso’nun gravürleri, yıkım ve yeniden doğuşun sanatsal bir günlüğü gibi - Güven Baykan

*Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz

