Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

25.10.2025
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1855. sayısıyla karşınızda.

*20. yüzyıl eserleri hedefte

Louvre’daki soygun, sanat hırsızlığının yeni rotasını gözler önüne serdi. Küçük, taşınabilir ve yüksek talep gören 20. yüzyıl eserleri suç şebekelerinin öncelikli hedefi - Bala Gürcan Madra

*Sanat ve sporla koruyucu güç

Müzik ve spor, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran en güçlü iki alan - Prof. Dr. Üstün Dökmen

*Birlikte yaşamın bahçeleri

İklim dostu bahçeler sadece estetik değil; doğanın direncini yeniden kuran canlı ekosistemler - Ayça Ceylan

*Ayrıksı bir fedai: Dehşet Bey

Barış Arduç’un canlandırdığı “Dehşet Bey”, Osmanlı’dan bugüne uzanan fedailik geleneğini bir antikahraman hikâyesiyle buluşturuyor - Başak Bıçak

*Bathonea ‘ören yeri’ olmalı

Küçükçekmece Gölü kıyısındaki antik kent Bathonea, arkeoloji dünyasında heyecan yaratıyor. Ancak bu tarih hazinesi, yapılaşma tehdidi altında koruma bekliyor - Orhun Atmış

*Kreş çağı hastalıkları: Olağan mı, abartı mı?

Kreşle gelen sık hastalık döngüsü, ebeveynleri endişelendirse de uzmanlara göre çocukların bağışıklık sisteminin doğal gelişim evresi - Dilşad Çelebi

*Atların sessiz terapisi

İnsanla atın kalbi, aynı ritimde buluşabiliyor. Bu uyum, bilimin de ilgiyle incelediği sessiz ama derin bir şifa dili yaratıyor - Alara Baykent

*Cumhuriyet bir yaşında

Cumhuriyet’in ilk yıl dönümü, 1924’te tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Meydanlar “en büyük bayram”ın ışığıyla aydınlandı - Şaduman Halıcı

*Müzik onun için bir yapboz

Beatmaker ve prodüktör Anıl K.Y., üretimlerinde farklı türleri özgün bir dille birleştiriyor - Melodi Yapıcı

*Zihni rahatlatmanın sanatı

Düzenli stretching, bedeni güçlendirirken stresi azaltıyor; yoga ise bu iyileşme hâlini bir yaşam biçimine dönüştürüyor - Alican Elkorek

*Yeniden doğuşun izleri

Picasso’nun gravürleri, yıkım ve yeniden doğuşun sanatsal bir günlüğü gibi - Güven Baykan

*Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz

