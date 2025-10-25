Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1855. sayısıyla karşınızda.
*20. yüzyıl eserleri hedefte
Louvre’daki soygun, sanat hırsızlığının yeni rotasını gözler önüne serdi. Küçük, taşınabilir ve yüksek talep gören 20. yüzyıl eserleri suç şebekelerinin öncelikli hedefi - Bala Gürcan Madra
*Sanat ve sporla koruyucu güç
Müzik ve spor, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran en güçlü iki alan - Prof. Dr. Üstün Dökmen
*Birlikte yaşamın bahçeleri
İklim dostu bahçeler sadece estetik değil; doğanın direncini yeniden kuran canlı ekosistemler - Ayça Ceylan
*Ayrıksı bir fedai: Dehşet Bey
Barış Arduç’un canlandırdığı “Dehşet Bey”, Osmanlı’dan bugüne uzanan fedailik geleneğini bir antikahraman hikâyesiyle buluşturuyor - Başak Bıçak
*Bathonea ‘ören yeri’ olmalı
Küçükçekmece Gölü kıyısındaki antik kent Bathonea, arkeoloji dünyasında heyecan yaratıyor. Ancak bu tarih hazinesi, yapılaşma tehdidi altında koruma bekliyor - Orhun Atmış
*Kreş çağı hastalıkları: Olağan mı, abartı mı?
Kreşle gelen sık hastalık döngüsü, ebeveynleri endişelendirse de uzmanlara göre çocukların bağışıklık sisteminin doğal gelişim evresi - Dilşad Çelebi
*Atların sessiz terapisi
İnsanla atın kalbi, aynı ritimde buluşabiliyor. Bu uyum, bilimin de ilgiyle incelediği sessiz ama derin bir şifa dili yaratıyor - Alara Baykent
*Cumhuriyet bir yaşında
Cumhuriyet’in ilk yıl dönümü, 1924’te tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Meydanlar “en büyük bayram”ın ışığıyla aydınlandı - Şaduman Halıcı
*Müzik onun için bir yapboz
Beatmaker ve prodüktör Anıl K.Y., üretimlerinde farklı türleri özgün bir dille birleştiriyor - Melodi Yapıcı
*Zihni rahatlatmanın sanatı
Düzenli stretching, bedeni güçlendirirken stresi azaltıyor; yoga ise bu iyileşme hâlini bir yaşam biçimine dönüştürüyor - Alican Elkorek
*Yeniden doğuşun izleri
Picasso’nun gravürleri, yıkım ve yeniden doğuşun sanatsal bir günlüğü gibi - Güven Baykan
*Kültür Rotası… - Berrin Karadeniz
Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!