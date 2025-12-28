İlk kar tatili haberleri geldi: 6 ilde eğitime kar molası

Zonguldak'ta etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verilirken, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacak.

Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Ayrıca kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

Bolu ve Karabük Valiliği de etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Öte yandan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bartın'da 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde hafta sonu etkili olan ve meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren etkisini daha da artırması beklenen kuvvetli kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, rehabilitasyon merkezleri, çocuk kulüpleri, gündüz bakimevleri, özel kurslar ve Kur'an kursları) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, malul ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, "Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle, 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava şartları ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar sebebiyle ilçemizdeki tüm okulların 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verilmesine, ayrıca kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personelin 29 Aralık tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.