Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🧠 Normalleşme isteği ‘İyileşme’ sanılıyor, oysa değil
Kuşak araştırmacısı Evrim Kuran, 2026 Türkiye’sinde kuşakları bir araya getiren ortak duygunun “güven yorgunluğu” olduğunu söylüyor.
✍ Deniz Ülkütekin
🤝 Çocuklara ve Gençlere Hüsnükabul
Çocuklarla kurulan ilişkinin sözlerden çok tavırlarla belirlendiğini hatırlatan bir kavram: Hüsnükabul.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌱 Yeşil dönüşüm: Ortak gelecek mi, adil olmayan bir bedel mi?
Herkes yeşil bir gelecek istiyor ama artan yaşam maliyetleri bu dönüşümün bedelini kimin ödeyeceği sorusunu daha da yakıcı hâle getiriyor.
✍ Ayça Ceylan
🏥 Tek vardiyada yaşam ve ölüm
Sepideh Moafi ve Shawn Hatosy ile “The Pitt”in başarısını, karakterlerin kırılma noktalarını ve ilk sezondaki travmaların izini süren yeni sezonu konuştuk.
✍ Başak Bıçak
🧪 Laboratuvarda ortaya çıkan suikast girişimi
Milli Mücadele’nin en kritik anlarında kimyasal mürekkeple yazılmış mektuplar, Mustafa Kemal Paşa’ya bir suikast planını açığa çıkarıyor.
✍ Tolga Aydoğan
🧩 Çocuklar Zorba Olmayı Kimden Öğreniyor?
Zorbalığın kaynağı yalnızca okul ya da ekran değil; uzmanlara göre asıl belirleyici alan çoğu zaman evin kendisi.
✍ Ömür Kurt
🔥 Ateşin çevresinde bir gastronomi kültürü: Ocakbaşı
Ocakbaşı, etten önce ateşi, hızdan önce ritmi ve yemekten önce paylaşımı merkeze alan zamansız bir sofra kültürü sunuyor.
✍ Burçak Şener
❤️ Aşk ve eros
Batı düşüncesinde aşkın türleri, modern dünyada cinselliğin erostan kopuşu ve bunun insani duyarlılık üzerindeki etkileri
✍ Ayşe Acar
🏺 Arkeoloji: ‘Geçmiş’le ‘bugün’ün incelikli dansı
Arkeoloji, yalnızca toprağın altındakini değil, bugünün bakışını da açığa çıkarır. Çünkü geçmiş, her seferinde yeniden yorumlanır.
✍ Doğa Taşlardan
🩺 Cildimizin altındaki hikâye
Travmanın yalnızca zihinde değil bedende de iz bırakır. Yara izleri sessiz ama kalıcı bir hafızaya dönüşür.
✍ Ömür Tanyel
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
