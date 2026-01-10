Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🧠 Normalleşme isteği ‘İyileşme’ sanılıyor, oysa değil

Kuşak araştırmacısı Evrim Kuran, 2026 Türkiye’sinde kuşakları bir araya getiren ortak duygunun “güven yorgunluğu” olduğunu söylüyor.

✍ Deniz Ülkütekin

🤝 Çocuklara ve Gençlere Hüsnükabul

Çocuklarla kurulan ilişkinin sözlerden çok tavırlarla belirlendiğini hatırlatan bir kavram: Hüsnükabul.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌱 Yeşil dönüşüm: Ortak gelecek mi, adil olmayan bir bedel mi?

Herkes yeşil bir gelecek istiyor ama artan yaşam maliyetleri bu dönüşümün bedelini kimin ödeyeceği sorusunu daha da yakıcı hâle getiriyor.

✍ Ayça Ceylan

🏥 Tek vardiyada yaşam ve ölüm

Sepideh Moafi ve Shawn Hatosy ile “The Pitt”in başarısını, karakterlerin kırılma noktalarını ve ilk sezondaki travmaların izini süren yeni sezonu konuştuk.

✍ Başak Bıçak

🧪 Laboratuvarda ortaya çıkan suikast girişimi

Milli Mücadele’nin en kritik anlarında kimyasal mürekkeple yazılmış mektuplar, Mustafa Kemal Paşa’ya bir suikast planını açığa çıkarıyor.

✍ Tolga Aydoğan

🧩 Çocuklar Zorba Olmayı Kimden Öğreniyor?

Zorbalığın kaynağı yalnızca okul ya da ekran değil; uzmanlara göre asıl belirleyici alan çoğu zaman evin kendisi.

✍ Ömür Kurt

🔥 Ateşin çevresinde bir gastronomi kültürü: Ocakbaşı

Ocakbaşı, etten önce ateşi, hızdan önce ritmi ve yemekten önce paylaşımı merkeze alan zamansız bir sofra kültürü sunuyor.

✍ Burçak Şener

❤️ Aşk ve eros

Batı düşüncesinde aşkın türleri, modern dünyada cinselliğin erostan kopuşu ve bunun insani duyarlılık üzerindeki etkileri

✍ Ayşe Acar

🏺 Arkeoloji: ‘Geçmiş’le ‘bugün’ün incelikli dansı

Arkeoloji, yalnızca toprağın altındakini değil, bugünün bakışını da açığa çıkarır. Çünkü geçmiş, her seferinde yeniden yorumlanır.

✍ Doğa Taşlardan

🩺 Cildimizin altındaki hikâye

Travmanın yalnızca zihinde değil bedende de iz bırakır. Yara izleri sessiz ama kalıcı bir hafızaya dönüşür.

✍ Ömür Tanyel

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

