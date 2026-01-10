Aziz İhsan Aktaş’ın şirketine AKP’li Elazığ Belediyesi’nden milyonluk ihaleler ortaya çıktı

AKP’li Elazığ Belediyesi’nin eski ve mevcut başkanları Mücahit Yanılmaz ile Şahin Şerifoğulları döneminde yapılan temizlik ve araç kiralama ihaleleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bilirkişi raporuyla incelendi. Raporda, 2014–2024 yılları arasında belediye ve belediye şirketlerine ait sekiz ihale dosyasının değerlendirildiği belirtildi.

8 İHALENİN 7’Sİ AYNI O ŞİRKETE

Sözcü’de yer alan bilirkişi raporuna göre, incelenen sekiz ihalenin yedisi, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın şirketi Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Mühendislik Mimarlık ve Proje Danışmanlık Ltd. Şti.’ye verildi. Bu ihalelerin bir bölümünün, 2014–2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve bugün AKP MKYK yedek üyesi olan Mücahit Yanılmaz’ın onayıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

AÇIK İHALE YOK, PAZARLIK USULÜ TERCİH EDİLMİŞ

Raporda, 13 Ağustos 2014’te “hizmet binaları ve mücavir alanlarda temizlik ve katı atıkların toplanması” işinin yaklaşık 8,4 milyon TL bedelle pazarlık usulüyle ihale edildiği aktarıldı. Öncesinde açık ihale süreci başlatıldığı, ancak bu sürecin iptal edilerek Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesi kapsamında pazarlık usulüne geçildiği belirtildi. Yaklaşık maliyetin hangi piyasa verilerine dayanılarak belirlendiğinin dosyadan net biçimde anlaşılamadığı vurgulandı.

BELGELER DOSYADA YOK

12 Aralık 2014 tarihli bir başka temizlik ihalesinde de pazarlık usulünün kullanıldığı, yaklaşık maliyetin 14,4 milyon TL olarak belirlendiği kaydedildi. Bilirkişi raporunda, fiyat alınan firmaların açıkça belirtilmediği, teklif mektuplarının ihale dosyasında bulunmadığı ve EKAP kayıtlarında tutarsızlıklar olduğu ifade edildi. Bu durumun, yaklaşık maliyetin mevzuata uygun hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda ciddi tereddüt yarattığı belirtildi.

ŞERİFOĞULLARI DÖNEMİ İHALELERİ DE TARTIŞMALI

Raporda, Şahin Şerifoğulları döneminde yapılan sürücüsüz araç kiralama ihaleleri de incelendi. 2019’da yaklaşık 64,5 milyon TL maliyetle yapılan ihalenin 51,6 milyon TL bedelle sonuçlandığı, 2021’de yaklaşık 120 milyon TL’lik bir başka ihaleye ise yalnızca bir firmanın teklif verdiği aktarıldı. Aynı yıl yapılan 36 ay süreli başka bir ihalede, yaklaşık maliyet hesaplamasına ilişkin piyasa araştırması belgelerinin dosyada yer almadığı ifade edildi.

761 MİLYON TL’LİK İHALEDE SINIRLI REKABET

7 Mayıs 2024 tarihli araç kiralama ihalesinde yaklaşık maliyetin 761 milyon TL olarak belirlendiği, yedi firmanın teklif verdiği ancak yalnızca iki teklifin geçerli sayıldığı bildirildi. İhalenin 539 milyon TL bedelle sonuçlandığı kaydedilirken, bu büyüklükteki ihalelerde rekabet ve kamu kaynaklarının etkin kullanımına özellikle dikkat çekildi.

“MALİYET HAZIRLANMIŞ GİBİ GÖSTERİLMİŞ”

Bilirkişi raporunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na atıf yapılarak yaklaşık maliyetin güncel piyasa verilerine ve belgeye dayalı şekilde hazırlanması gerektiği hatırlatıldı. Bu koşulların sağlanmadığı bazı ihalelerde, yaklaşık maliyetin “hazırlanmış gibi gösterildiği” değerlendirmesi yapıldı. Sorumlulukların Kamu İhale Kanunu’nun 60. maddesi kapsamında incelenmesi gerektiği ifade edildi.

AKDOĞAN: “PAZARLIK USULÜ ADRESE TESLİM Mİ?”

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 7 Temmuz 2025 tarihli bilirkişi raporuna dikkat çekerek, pazarlık usulünün neden bu kadar yaygın kullanıldığını sordu. Akdoğan, “Neden açık ihale değil de pazarlık usulü? Pazarlık usulü adrese teslim demek değil mi?” dedi.

“ÇİFTE STANDART VAR” TEPKİSİ

Akdoğan, ihalelerin büyük bölümünün Aziz İhsan Aktaş’ın şirketine verilmesine ve ihaleleri onaylayan isimlerin bugün AKP yönetiminde yer almasına dikkat çekerek, CHP’li belediyelerle ilgili soruşturmalarda tutuklama kararlarının hızla alınmasını eleştirdi. “AKP’li isimler hakkında raporlar varken adım atılmıyor, CHP’li belediye başkanları için ise tutukluluk devam ediyor. Bunun vicdanlarda yeri var mı?” ifadelerini kullandı.