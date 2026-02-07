Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎙️ ‘Fikrime saldırıldığında kişisel almam’
Eğitimci ve filozof Ezgi Emel, sosyal medyada tartışmanın imkânlarını, algoritmaya mesafesini ve “fikirle kavga”yı neden sevdiğini anlatıyor.
✍ Orhun Atmış
🔥 Tükenmişlik: Ayaklar geri geri giderken
Tükenmişlik yalnızca iş yaşamının değil, öğrencilerin, annelerin ve bakım verenlerin de sessizce taşıdığı bir yük.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌊 Grönland’da iklim paradoksu
Küresel deniz seviyeleri hızla yükselirken dünyanın gözünü çevirdiği Grönland çevresinde denizin geri çekilmesi, iklim krizinin ne kadar karmaşık ve eşitsiz işlediğini gösteriyor.
✍ Ayça Ceylan
👶 Yenidoğanlara koku şiddetti
Yenidoğan ünitelerinde sigara ve yoğun parfüm kokuları, bebek sağlığını ve anne-bebek bağlanmasını sessizce tehdit ediyor.
✍ Ömür Kurt
🥊 A Thousand Blows: Ringden yasın karanlığına
Steven Knight imzalı dizi, ikinci sezonunda Viktoryen Londra’nın yeraltını daha kasvetli bir yerden okuyor.
✍ Başak Bıçak
🧠 Otoriter kişiliğin cazibesi
Otoriter kişilik yalnızca baskı kuranlarda değil, ona gönüllü olarak boyun eğenlerde de üretilliyor.
✍ Ayşe Acar
🕯️ Kötülüğe ne kadar uyanığız?
Woke kültürden Sartre’ın “kötü niyet” kavramına uzanan hatta, farkındalık ne zaman bir sorumluluk olmaktan çıkıp bir role dönüştü?
✍ Dilşad Çelebi
🎼 İlk sahneden orkestraya uzanan bir yol
Hazar Birkan, dört yaşında başladığı sahne yolculuğunu flütle Avrupa konservatuvarlarına ve orkestranın merkezine taşıdı.
✍ Güven Baykan
🍣 Omakase: Şefe teslim olmak
400 yıllık Japon geleneği omakase, mönüyü değil sezonsal malzemeyi, ritmi ve sürprizi şefin sezgilerine bırakan bir yemek deneyimi sunuyor.
✍ Burçak Şener
🎬 Şarlo’nun izinde
Atatürk’ün sinema sevgisinden İstanbul sokaklarındaki “Türk Şarlo”ya uzanan hikâye, erken Cumhuriyet yıllarında sinemanın, mizahın ve kültürel dönüşümün izini sürüyor.
✍ Tolga Aydoğan
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
