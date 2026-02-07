Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎙️ ‘Fikrime saldırıldığında kişisel almam’

Eğitimci ve filozof Ezgi Emel, sosyal medyada tartışmanın imkânlarını, algoritmaya mesafesini ve “fikirle kavga”yı neden sevdiğini anlatıyor.

✍ Orhun Atmış

🔥 Tükenmişlik: Ayaklar geri geri giderken

Tükenmişlik yalnızca iş yaşamının değil, öğrencilerin, annelerin ve bakım verenlerin de sessizce taşıdığı bir yük.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌊 Grönland’da iklim paradoksu

Küresel deniz seviyeleri hızla yükselirken dünyanın gözünü çevirdiği Grönland çevresinde denizin geri çekilmesi, iklim krizinin ne kadar karmaşık ve eşitsiz işlediğini gösteriyor.

✍ Ayça Ceylan

👶 Yenidoğanlara koku şiddetti

Yenidoğan ünitelerinde sigara ve yoğun parfüm kokuları, bebek sağlığını ve anne-bebek bağlanmasını sessizce tehdit ediyor.

✍ Ömür Kurt

🥊 A Thousand Blows: Ringden yasın karanlığına

Steven Knight imzalı dizi, ikinci sezonunda Viktoryen Londra’nın yeraltını daha kasvetli bir yerden okuyor.

✍ Başak Bıçak

🧠 Otoriter kişiliğin cazibesi

Otoriter kişilik yalnızca baskı kuranlarda değil, ona gönüllü olarak boyun eğenlerde de üretilliyor.

✍ Ayşe Acar

🕯️ Kötülüğe ne kadar uyanığız?

Woke kültürden Sartre’ın “kötü niyet” kavramına uzanan hatta, farkındalık ne zaman bir sorumluluk olmaktan çıkıp bir role dönüştü?

✍ Dilşad Çelebi

🎼 İlk sahneden orkestraya uzanan bir yol

Hazar Birkan, dört yaşında başladığı sahne yolculuğunu flütle Avrupa konservatuvarlarına ve orkestranın merkezine taşıdı.

✍ Güven Baykan

🍣 Omakase: Şefe teslim olmak

400 yıllık Japon geleneği omakase, mönüyü değil sezonsal malzemeyi, ritmi ve sürprizi şefin sezgilerine bırakan bir yemek deneyimi sunuyor.

✍ Burçak Şener

🎬 Şarlo’nun izinde

Atatürk’ün sinema sevgisinden İstanbul sokaklarındaki “Türk Şarlo”ya uzanan hikâye, erken Cumhuriyet yıllarında sinemanın, mizahın ve kültürel dönüşümün izini sürüyor.

✍ Tolga Aydoğan

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

