Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎭 Sihirli değnek değil kadın emeği

Yıllar sonra sahneye dönen İnci Türkay, Londra’da sıfırdan kurduğu hayatı, çocuklara adadığı drama kulübünü ve “Liste” oyunuyla gelen yüzleşme hikâyesini anlatıyor.

✍ Deniz Ülkütekin

⚖️ Mağdur kadınlar günü

8 Mart yalnızca bir kutlama değil, kadınların maruz kaldığı şiddet, ayrımcılık ve eşitsizlikleri hatırlama günü.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

👗 ‘Sürdürülebilirlik sırf fidan dikmek değildir’

Burçin Akgün Ünaldı ile sürdürülebilirlik söyleminin ardındaki görünmeyen emek ilişkilerini ve modanın gerçek dönüşüm olasılığını konuştuk.

✍ Ayça Ceylan

📜 İlk kadın memur: Feride Berkmen

Osmanlı’nın son döneminde Posta Nezareti’nde göreve başlayarak tarihe geçen Feride Berkmen, çalışma yaşamına adım atan kadınlara öncülük etti.

✍ Tolga Aydoğan

👩‍💻 Beğeni toplumunda kadın olmak

Sokakta doğan feminist söylemler bugün algoritmaların, markaların ve sosyal medya estetiğinin içinde yeniden şekilleniyor.

✍ Dilşad Çelebi

👨‍👩‍👧 “Dur ben yapayım” demeyin

Aşırı korumacılık çoğu zaman çocukların gelişiminde iyi niyetli bir engele dönüşüyor.

✍ Ömür Kurt

📺 Harika olmak istemeyen anneler

“All Her Fault”, bir çocuk kaçırma hikâyesinin gerilimli perdesi arkasında annelik üzerine yüklenen bitmek bilmeyen suçluluk duygusunu sorguluyor.

✍ Başak Bıçak

🧠 Rüya fabrikası: Bilincin eşiğinde bir deney

Nörobilim araştırmaları, uykuya geçiş evresinde verilen ipuçlarının rüya içeriğini sınırlı ölçüde etkileyebileceğini gösteriyor.

✍ Ömür Tanyel

🕊 Esman’a ağıt…

Savaşların ortasında yaşamları yarıda kesilen çocukların ardından bir ağıt.

✍ Ayşe Acar

🎨 Rengin itirazı, kadının izi

Yaşamında kırılmalar, yanlış anlaşılmalar ve yalnızlıkla yoğrulan Fikret Muallâ, resimlerinde kadın imgesini bir konu değil iç ritim hâline getiriyor.

✍ Güven Baykan

🎧 Frekans

✍ Orhun Atmış

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

