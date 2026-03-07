Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎭 Sihirli değnek değil kadın emeği
Yıllar sonra sahneye dönen İnci Türkay, Londra’da sıfırdan kurduğu hayatı, çocuklara adadığı drama kulübünü ve “Liste” oyunuyla gelen yüzleşme hikâyesini anlatıyor.
✍ Deniz Ülkütekin
⚖️ Mağdur kadınlar günü
8 Mart yalnızca bir kutlama değil, kadınların maruz kaldığı şiddet, ayrımcılık ve eşitsizlikleri hatırlama günü.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
👗 ‘Sürdürülebilirlik sırf fidan dikmek değildir’
Burçin Akgün Ünaldı ile sürdürülebilirlik söyleminin ardındaki görünmeyen emek ilişkilerini ve modanın gerçek dönüşüm olasılığını konuştuk.
✍ Ayça Ceylan
📜 İlk kadın memur: Feride Berkmen
Osmanlı’nın son döneminde Posta Nezareti’nde göreve başlayarak tarihe geçen Feride Berkmen, çalışma yaşamına adım atan kadınlara öncülük etti.
✍ Tolga Aydoğan
👩💻 Beğeni toplumunda kadın olmak
Sokakta doğan feminist söylemler bugün algoritmaların, markaların ve sosyal medya estetiğinin içinde yeniden şekilleniyor.
✍ Dilşad Çelebi
👨👩👧 “Dur ben yapayım” demeyin
Aşırı korumacılık çoğu zaman çocukların gelişiminde iyi niyetli bir engele dönüşüyor.
✍ Ömür Kurt
📺 Harika olmak istemeyen anneler
“All Her Fault”, bir çocuk kaçırma hikâyesinin gerilimli perdesi arkasında annelik üzerine yüklenen bitmek bilmeyen suçluluk duygusunu sorguluyor.
✍ Başak Bıçak
🧠 Rüya fabrikası: Bilincin eşiğinde bir deney
Nörobilim araştırmaları, uykuya geçiş evresinde verilen ipuçlarının rüya içeriğini sınırlı ölçüde etkileyebileceğini gösteriyor.
✍ Ömür Tanyel
🕊 Esman’a ağıt…
Savaşların ortasında yaşamları yarıda kesilen çocukların ardından bir ağıt.
✍ Ayşe Acar
🎨 Rengin itirazı, kadının izi
Yaşamında kırılmalar, yanlış anlaşılmalar ve yalnızlıkla yoğrulan Fikret Muallâ, resimlerinde kadın imgesini bir konu değil iç ritim hâline getiriyor.
✍ Güven Baykan
🎧 Frekans
✍ Orhun Atmış
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
