Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

23.05.2026 11:32:00
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik... Cumhuriyet Pazar 1885. sayısıyla karşınızda.
Kitap okumak yeniden ‘cool’ oldu

📚 Sosyal medya, ünlü kitap kulüpleri ve moda dünyasının ilgisiyle birlikte okumak yeniden görünür ve “cool” hale gelirken asıl soru hâlâ geçerliliğini koruyor: Yükselen şey gerçekten kitap mı, yoksa kitap fikri mi?

✍️ Deniz Ülkütekin

🇹🇷 Cumhuriyet’in büyük hesaplaşması

Üstün Dökmen, “bedhah” kavramı üzerinden köy Enstitüleri’nden uçak fabrikalarına uzanan kırılmaları, kalkınma hayallerini sorguluyor.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

Futbolcuların yeni rakibi: Aşırı sıcaklar

⚽ 2026 Dünya Kupası yaklaşırken futbolun karşısındaki en büyük rakiplerden biri artık aşırı sıcaklar. İklim krizi yalnızca oyuncuların performansını değil, taraftar güvenliğinden kent altyapılarına kadar tüm spor deneyimini dönüştürüyor.

✍️ Ayça Ceylan

Görmek tek başına yetmiyor

🎨 Lady Gaga’nın yapay zekâ tartışmasıyla Marina Abramović’in izleyiciyi ekrandan koparan sergisi, aynı soruyu gündeme getiriyor: Görmek hâlâ anlamak için yeterli mi?

✍️ Bala Gürcan Madra

İletişim için köpek, odaklanma için balık

🐾 Evcil hayvanlar, çocuklara yalnızca sevgi değil; sorumluluk, empati, sabır ve iletişim becerisi de kazandırıyor.

✍️ Ömür Kurt

Eğlenceli bir kırık kalpler hikâyesi

🎬 Steve Carell’ın sıcak ve kırılgan performansıyla öne çıkan “Rooster”, kuşak çatışmalarını, politik doğruculuk tartışmalarını ve kalp kırıklıklarını kampüs komedisi biçiminde buluşturuyor.

✍️ Başak Bıçak

İstanbul’un genç tasarımcıları buluştu

🪑 Karaköy’de düzenlenen Mercado Design Days, İstanbul’un genç tasarım enerjisini yerel ve küresel isimlerle aynı zeminde buluşturuyor.

✍️ özlem Yalım

Karadeniz hafızası

🌫️ Karadeniz’i özlemle yoğrulmuş bir hafıza alanı olarak ele alan Hakan Esmer, “Kıyıdan İçeriye” sergisinde kayıpları, çocukluğu ve içsel yolculukları katman katman tuvale taşıyor.

✍️ Güven Baykan

🐾 Sarı’nın Köşesi

✍️ Pınar Aksu

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

