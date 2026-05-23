Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Kitap okumak yeniden ‘cool’ oldu
📚 Sosyal medya, ünlü kitap kulüpleri ve moda dünyasının ilgisiyle birlikte okumak yeniden görünür ve “cool” hale gelirken asıl soru hâlâ geçerliliğini koruyor: Yükselen şey gerçekten kitap mı, yoksa kitap fikri mi?
✍️ Deniz Ülkütekin
🇹🇷 Cumhuriyet’in büyük hesaplaşması
Üstün Dökmen, “bedhah” kavramı üzerinden köy Enstitüleri’nden uçak fabrikalarına uzanan kırılmaları, kalkınma hayallerini sorguluyor.
✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen
Futbolcuların yeni rakibi: Aşırı sıcaklar
⚽ 2026 Dünya Kupası yaklaşırken futbolun karşısındaki en büyük rakiplerden biri artık aşırı sıcaklar. İklim krizi yalnızca oyuncuların performansını değil, taraftar güvenliğinden kent altyapılarına kadar tüm spor deneyimini dönüştürüyor.
✍️ Ayça Ceylan
Görmek tek başına yetmiyor
🎨 Lady Gaga’nın yapay zekâ tartışmasıyla Marina Abramović’in izleyiciyi ekrandan koparan sergisi, aynı soruyu gündeme getiriyor: Görmek hâlâ anlamak için yeterli mi?
✍️ Bala Gürcan Madra
İletişim için köpek, odaklanma için balık
🐾 Evcil hayvanlar, çocuklara yalnızca sevgi değil; sorumluluk, empati, sabır ve iletişim becerisi de kazandırıyor.
✍️ Ömür Kurt
Eğlenceli bir kırık kalpler hikâyesi
🎬 Steve Carell’ın sıcak ve kırılgan performansıyla öne çıkan “Rooster”, kuşak çatışmalarını, politik doğruculuk tartışmalarını ve kalp kırıklıklarını kampüs komedisi biçiminde buluşturuyor.
✍️ Başak Bıçak
İstanbul’un genç tasarımcıları buluştu
🪑 Karaköy’de düzenlenen Mercado Design Days, İstanbul’un genç tasarım enerjisini yerel ve küresel isimlerle aynı zeminde buluşturuyor.
✍️ özlem Yalım
Karadeniz hafızası
🌫️ Karadeniz’i özlemle yoğrulmuş bir hafıza alanı olarak ele alan Hakan Esmer, “Kıyıdan İçeriye” sergisinde kayıpları, çocukluğu ve içsel yolculukları katman katman tuvale taşıyor.
✍️ Güven Baykan
🐾 Sarı’nın Köşesi
✍️ Pınar Aksu
🗺️ Kültür Rotası…
✍️ Berrin Karadeniz
