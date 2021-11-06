Cumhuriyet Pazar’da bu hafta

06 Kasım 2021 Cumartesi, 12:12

Trabzon Çamburnu’nda çevre mücadelesi veren ressam Gökçe Erhan, evinde 23 Ekim’de çıkan yangının ardından ayağa kalkmaya çalışıyor. Erhan’ın geleneksel ahşap aile evini yok eden yangına dair soruşturma ise sürüyor. Yangını ve doğa mücadelesini konuştuğumuz Erhan, “Ben inanıyorum bundan sonra güzel şeyler olacak” diyor.

Ödüllü film Okul Traşı’nda izlediğimiz Cansu Fırıncı, Mustafa K. Erdemol’la bir araya geldi. Fırıncı, hayata emeğin penceresinden bakan bir insan olduğunu söylüyor.

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