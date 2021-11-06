Cumhuriyet Pazar’da bu hafta
Gazeteniz Cumhuriyet’le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar yarın sizleri bekliyor. İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...
Trabzon Çamburnu’nda çevre mücadelesi veren ressam Gökçe Erhan, evinde 23 Ekim’de çıkan yangının ardından ayağa kalkmaya çalışıyor. Erhan’ın geleneksel ahşap aile evini yok eden yangına dair soruşturma ise sürüyor. Yangını ve doğa mücadelesini konuştuğumuz Erhan, “Ben inanıyorum bundan sonra güzel şeyler olacak” diyor.
Ödüllü film Okul Traşı’nda izlediğimiz Cansu Fırıncı, Mustafa K. Erdemol’la bir araya geldi. Fırıncı, hayata emeğin penceresinden bakan bir insan olduğunu söylüyor.
Ali Deniz Uslu, Levent Karakoç ile ilk kitabı Gece Köpekleri üzerine söyleşti.
Ülker İnce’den Orwell ve CIA’nın cinlikleri
Emrah Kolukısa’dan yeni vizyona giren film ‘Tam Sana Göreyim’
Figen Atalay’dan yarın yapılacak olan 43. İstanbul Maratonu’nda iyilik peşinde koşanlar...
Mehmet Kızmaz, yaklaşık iki hafta geçirdiği Gürcistan’ı kaleme aldı.
Macar şef Agnes Toth ile tadım ve Macar ve Osmanlı mutfağı...
Deniz Yavaşoğulları ile Pati Günlükleri’nde artan mama fiyatları var.
Kemal Urgenç’ten Otobüstekiler
Beslenme uzmanı Merve Saatçi’den iki çorba tarifi
Haftanın sanat ajandası
Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle yarın gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...
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