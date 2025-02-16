Dj kabininde sürpriz isim
PUMA’nın Speedcat modelinin Türkiye tanıtımında DJ kabinine geçen Berrak Tüzünataç, performansıyla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, moda, sanat ve eğlence dünaysından isimlerin bir araya geldiği gecede sergilediği enerjik Dj performansıyla dikkat çekti.
PUMA’nın Speedcat modelinin Türkiye tanıtımında Dj kabine giren Tüzünataç’ın ardından Dj Sezer Uysal sahne aldı.
Geceye Sümeyye Aydoğan, Didem Soydan, Dilara Sümbül, Miro Gerede, Gülcan Arslan ve Salman Tin gibi ünlü isimler katılırken katılımcıların Speedcat ile yaptıkları kombinler de ilgi çekici görüntüler ortaya çıkardı.
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