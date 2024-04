Dubai’den gurmelik manzaralar

Yayınlanma: 28.04.2024 - 12:12

Güncelleme: 28.04.2024 - 12:12

Uzun zamandır gitmek istediğim bir yerdi Dubai. Birkaç hafta önce Danilo Zanna da söyleşimiz sırasında Dubai’deki bir mekândan ne kadar etkilendiğini anlatınca “Tamam” dedim, “Ufukta Dubai gözüktü”. Ortalama beş saatlik bir uçak yolculuğu sonrası vardım Dubai’ye. Ağzımdan çıkan ilk kelime “büyüleyici” oldu. Açıkcası buradan etkilenmemek pek mümkün değil çok temiz, güvenli, gösterişli ve lezzetli…

Son zamanlarda pek çok şefin Dubai’de restoran açtığını duyuyordum, o yüzden bu gezimin amacı Dubai’nin gastronomi dünyasını keşfetmekti. Dubai, lüks yaşam tarzı ile olduğu kadar şaşırtıcı gastronomi sahnesiyle de biliniyor. İsterseniz son yıllardaki yükselişinin ardındaki sırlara beraber göz atalım.

KARIŞIK NÜFUS KARIŞIK MUTFAK

Ortadoğu'daki küçük bir kentin nasıl gastronomi merkezi olduğunu anlamak için birkaç etkeni göz önünde bulundurmak gerekiyor. İlk olarak Dubai'nin demografik yapısına baktığımızda, kentteki çok kültürlü nüfusun gastronomik çeşitliliği artırdığı hemen farkediliyor. Yani kültürel etkileşim kilit nokta. Dubai, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla çevrili. Bu kültürel farklılıklar, gastronomiye de yansıyor. Kent yerli halkı, uzun süreli yerleşimcileri ve göçmenleri bir araya getirerek Arap, Hint, Asya ve Batı mutfaklarının bir karışımını sunuyor.

Hint, Pakistan, Filipin, Çin ve Japon mutfağının yanı sıra dünya çapında tanınan şeflerin açtığı restoranlar da Dubai'nin yemek haritasını genişletiyor. Her restoran, kendi kültürel mirasını ve gastronomik geleneklerini buraya taşıyor. Lüks alışveriş merkezlerinden sokak yemeklerine, fine dining restoranlarından yerel pazarlara kadar Dubai'nin gastronomi sahnesi çeşitlilikle dolu. Aynı zamanda bir diğer önemli nokta da kentin yetenekli ve yaratıcı şeflere ev sahipliği yapması. Uluslararası üne sahip şeflerin yanı sıra yerel yetenekler de geleneksel Arap yemeklerine modern ve yenilikçi dokunuşlarla önemli bir soluk getiriyor. Bu dinamik kombinasyon, Dubai'nin gastronomi sahnesini sürekli olarak yenileyen ve zenginleştiren bir faktör.

Hareketli turizmin etkisine gelirsek Dubai'nin uluslararası üne kavuşması restoran sektörünü sürekli olarak yenilikçi ve rekabetçi tutuyor. Yüksek kaliteli yemek deneyimleri sunan mekân şefleri, şehri dünya çapında tanınan bir nokta haline getirmiş. Kısacası Dubai, dünyanın yeni gastronomi başkenti olma yolunda hızla ilerliyor. Buranın göz alıcı yemek sahnesi, her zevke ve bütçeye hitap eden geniş bir yelpazede lezzet sunuyor. Benim en çok etkilendiğim restoranları ise size biraz detaylı anlatmak istiyorum.

JARA BY MARTİN BERASATEGUI

Martin Berasategui, İspanya'nın en ünlü şeflerinden. Yıllar içinde restoranları 12 Michelin yıldızına ulaştı ve bu da Bask bölgesinin mutfağını dünya sahnesinde önemli bir noktaya taşıdı. “Sevgiyle yemek pişirme”ye yeni bir anlam getiren, duyulara hitap eden bir yemek deneyimi sunan ünlü şef, şimdilerde ise Dubai'deki ilk restoranı “Jara by Martin Berasategui”yi The Lana Hotel’in 18. katında açtı. Dubai'de Bask restoranı açan ilk şef olan Berasategui, şefin doğduğu Bask Bölgesi'ndeki renkli yaşam ruhundan esin alıyor ve mönü tasarımıyla kentin yemek ortamını sarsmışa benziyor. Adını Berasategui'nin torunu Jara'dan alan restoran şefin Ortadoğu'daki ilk girişimi. Mönüde sıcak ve soğuk başlangıçlar, istiridye, et, ızgara ve deniz ürünleri yer alıyor. Öne çıkanlar arasında ise kantabrian ve hamsi ikilisi, ızgara kalkan, istiridyeli kokotxas güveç ve tabii ki Bask cheesecake yer alıyor.

ORFALİ BROS

Ünlü şef Mohammad Orfali, Ortadoğu mutfağında sınırları aşan bu yaratıcı restoranda pastacılık uzmanı kardeşleri Wassim ve Omar ile güçlerini birleştirmiş. Lezzetlerin ve malzemelerin yenilikçi şekillerde sunulması bu mekâna, Ortadoğunun En İyi 50 Restoranı listesinde önemli bir yer kazandırdı. Buraya önceden rezervasyon yapmanızda yarar var. Yerli ve sezonluk ürünlere öncelik veriliyor. Bu nedenle de “Orfali Bros”ta her zaman keşfedilecek özel tabaklar bulabilirsiniz. Mekânın üç sahibinden ikisinin pastacılıkta uzman olduğunu düşünürsek tatlı için de yer ayırmanız iyi olur. Michelin önerileri arasında da yer alan mekânda kalbimi bıraktığım reçeteler arasında ise 36 ay dinlendirilmiş parmesan peyniri ile sunulan mısır topları, imam bayıldının yeniden yorumlandığı Orfali Bayildi ve taş fırında hazırlanan imza pizzalar var.

ARRAZUNA DUBAİ

Arrazuna, Michelin yıldızlı şef Mehmet Gürs'ün imzasını taşıyan oryantal gastronominin özünü kutlayan bir yer. Biliyoruz ki Gürs, Anadolu mutfağındaki yenilikçi yaklaşımıyla ünlü ve Arrazuna; bol miktarda otantik, değişmez derecede taze ve damak tadına hitap eden sunumlarıyla ışıldayan, etkileşimli bir yer olmuş. Ortadoğu’nun geniş lezzetlerini tek mönüde buluşturan Arrazuna, unutulmaz olmayı vaat eden dokunuşlarla geleneksel yemekler sunuyor. Size önerebileceğim lezzetler arasında şu reçeteler var: Enginar ve kuşkonmazlı gözleme, tavuk külbastı, kebap, humus, kuzu ciğeri, künefe ve baklava…