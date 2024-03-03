Duygusal ve öfkeli

Yayınlanma: 03.03.2024 - 11:18

Güncelleme: 03.03.2024 - 11:18

Gözde Oktaş ve Serkan Serter’in ikili projesi GOSS, yeni nesil kulakların hızla bağ kurabileceği güncel sesiyle dikkat çeken bir topluluk. Müziğe duygularını katan ve GOSS’u “Melankolik bir isyan” olarak tanımlayan ikiliyle derin bir müzik sohbeti yaptık.

- Topluluğun ismi neden GOSS?

Gözde Oktaş: Grubu kurarken istediğimiz gibi bir isim bulamamıştık ve sonunda aramayı bırakarak kendi adlarımızın baş harflerini neden kullanmıyoruz dedik ve böylece Gözde Oktaş ve Serkan Serter’in kısaltması ile GOSS ortaya çıktı.

- Nasıl bir araya geldiniz ve birlikte müzik yapmaya nasıl karar verdiniz?

Serkan Serter: 2017’de dört kişilik bir grunge-punk grubundaydık. Gözde, davul çalıyordu. Besteleri ikimiz yapıyorduk. Sonrasında yaptığımız bestelerin üzerine daha çok eğilmeye karar verdik ve GOSS’u kurduk. Tabii daha farklı bir müzikal tarz benimsedik. Şu an dark-pop tarzında bestelerimizi yapmaya devam ediyoruz.

- İlk tekliniz "Anla" 2020'de yayımlandı. Şimdi de "Yok Olsun Ardından" geldi. Aradaki süreçte neler yaptınız?

G. Oktaş: İlk şarkımız Anla’nın 2020’de çıkışından bugüne kadar Deniz Tekin ile yaptığımız İZ adlı düet de dahil olmak üzere toplam 15 tekli ve 3 parçadan oluşan bir de Akustik EP yayımladık. Şu anda da ilk albümümüz “Olası Kazalar” üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte birçok konser verdik ve festivallerde sahne aldık. Önümüzdeki günlerde 29 Şubat Ankara IF Peformance Hall ve 14 Mart IF Beşiktaş konserlerimiz ile dinleyicilerimizle buluşmaya devam edeceğiz.

- "Yok Olsun Ardından", hareketli, evrensel standartlarda yenilikçi ve tam olarak sosyal medyada viral olarak kullanılabilecek bir şarkı. Üretim sürecinde belli kararlar vermeniz gerekmiştir. Örneğin vokallerde bir deformasyon uyguladınız sanırım.

S. Serter: “Yok Olsun Ardından”, üç ay gibi bir sürede tamamlandı. Aslında ilk hali daha duygusal ve sakindi ancak bunun istediğimiz duyguyu yeterince cesur ifade etmediğini düşündüğümüzden radikal bir kararla şarkıyı baştan aşağı yeniden kurguladık. Şu anki hali ise içimize çok sindi. Müzikteki öğeleri olduğu gibi yansıtmak yerine onu kendi beğenimize göre eğip bükmeyi çok seviyoruz. Yaptığımız müzik tarzı da buna izin veriyor. Bu şarkıda bir deformasyon yok aslında; fakat kullandığımız farklı teknikler ve efektler sizde bu etkiyi yaratmış olabilir ve bu da bu şarkı için karşımızdaki dinleyicide hedeflediğimiz duygusal hedeflerden biriydi; çünkü şarkının konusu deforme olan bir ilişkiyi anlatıyor.

- GOSS'un tarzı dark pop olarak tanımlanıyor. Peki siz müziğinizi hangi duygularla tanımlarsınız?

G. Oktaş: Şarkılarımızı genelde synth-pop, dark-pop, new wave ve electronic rock tarzlarından esinlenerek yapıyoruz. Çok fazla bir biçim yakalama çabası da gütmüyoruz; ancak sevdiğimiz ve etkilendiğimiz müzikler bizi buraya yönlendirdi. Şarkılarımızın ana teması genelde melankolik bir isyan üzerinde yükseliyor. İkimiz de hem çok duygusal hem de kolay öfkelenen insanlarız. Haksızlığa asla tahammülümüz yok. Bu nedenle de şarkılarda hem duygusallık hem de isyan ve bir yandan da başkaldırı duygularını bir arada görebilirsiniz.

ALBÜM GELİYOR

- "Olası Kazalar" sonbaharda geliyor sanırım. Nasıl bir albüm olacak?

S. Serter: Evet, “Olası Kazalar” sonbaharda gelecek. GOSS’un kuruluşundan beri başımıza gelen olayların talihsizliği ve ironisinden adını alan bu albümde bizim en duygusal ve kırılgan halimizden en öfkeli halimize, en mutsuz halimizden en cesaretli halimize doğru ilginç bir yolculuk dinleyicileri bekliyor. Albümün ilk teklisi “Yok Olsun Ardından”ın albümün genel tarzını iyi yansıttığını düşünüyoruz. Bunun yanında dinleyicilerimizi çok ters köşe sürprizler de bekliyor. Mart ayında, bir sonraki ve albüme adını da veren şarkımız Olası Kazalar’ı yayımlayacağız. Bizi takip etmeye devam edin.