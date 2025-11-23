Efsanenin en tartışmalı yılı

Henüz milenyuma girilmiş, o bin yıl eşiği atlanmış, teknoloji çağı olarak adlandırılacak zamanlar... Sen de 10 yaşında bir çocuksun, etrafında bilgisayarı olanların sayısı artmaya başlıyor, annenle babana ısrar ediyorsun. Sonunda dayanamıyorlar, kuzeninin de yardımıyla "düşük özellikli" bir bilgisayar toplanıyor. İnternetsiz bir bilgisayarda ne yapılabilirse onlar yapılıyor, oyun olarak da "fal bakma", "mayın tarlası" gibi kendi oyunları dışında sadece Championship Manager 01/02 çalıştırabiliyor bu bilgisayar. Çocuk halinle saatlerini veriyorsun o oyuna, büyük kariyerler inşa ediyorsun, efsaneler yaratıyorsun. Seninle birlikte o oyunu tüm dünyanın aynı heyecanla oynadığını düşünmüyorsun o zamanlar pek. Yıllar geçiyor, her sene oyun yenileniyor, birkaç yıl sonraysa ismi değişiyor. Football Manager 2005 adı altında, serinin en iyilerinden biri geliyor, yine oynuyorsun ve yine küresel şekilde seninle aynı hisleri taşıyan insanlar olduğunu, artık iyice yaygınlaşan internetle birlikte fark etmeye başlıyorsun... Büyüyorsun, lise, üniversite, iş hayatı derken uzun yıllar bıraksan da bir noktada, belki FM22'de ya da FM24'te geri dönüyorsun o çocukluğundaki ilk bilgisayarının ilk tutulduğun oyununa.

Football Manager, ilk çıkışından itibaren konsol oyunlarındaki rakipleriyle birlikte futbolseverlerin en sevdiği oyunlar arasında yer aldı. Ne de olsa hemen hemen hiç kimse futbol izlerken kendini teknik direktörün yerine koymadan edemez, herkesin kendi fikri vardır futbolla, onun oynanışıyla ve oynatılışıyla ilgili. Bunun Türkiye’deki durumunu anlatmaya gerek yok, herkes bu oyunun uzmanı.

GEÇEN SENE İPTAL EDİLDİ

Football Manager’ın yeni versiyonu (FM26), kendinden bir önceki (FM25) iki kez ertelendikten sonra iptal edilince büyük bir beklenti yaratmıştı.

FM26’da özellikle görsel anlamda büyük değişiklikler olacağı ifade ediliyordu. Alışılan maç motorunun yerine gelişmiş, “büyük yer kaplayan” oyunların kullandığı teknoloji şirketinin “oyun motoru” olan Unity’ye geçildiği belirtiliyordu. Bununla birlikte kullanıcı arayüzünde de köklü değişiklikler yapılacağı da zaten biliniyordu. O gün geldi çattı, bu ayın başında FM26 bilgisayarlar için çıktı.

Her ne kadar oyun dağıtım platformlarında önceki oyunlar kadar ilgi görüp saat bakımından oynanma süresinde bir azalma olmasa da FM26’nın değişimleri büyük eleştiriler aldı.

‘ERİŞİLEBİLİRLİK’ SORUNU

Aslında oyunu izlemenin gerçekçiliğini artıran yeni Unity maç motoru genellikle beğenildi. En şiddetli eleştiri, kullanıcı arayüzü ve onun kullanılabilirliğine geldi. Menü yapısının karmaşıklaştığı, aşırı tıklama gerektirdiği, tasarımda konsola öncelik verildiği iddia edildi.

Bunlar dışında, yukarıda en baştaki örnekteki gibi, düşük performanslı bilgisayarlarda bile çalışabilen bir oyun olan Football Manager’ın yeni maç motoruyla birlikte “erişilebilirlik” özelliğini yitirdiği konuşuldu. Bunun dışında tabii ki yeni bir oyun olmasının getirdiği, ileride düzeltilebilecek sorunları da bulunuyor FM26’nın.

FM26, efsane oyunun en tartışmalı oyunu olarak tarihe geçti. Oyunun sahibi şirket Sports Interactive, bu seneki zedelenen oyuncu güvenini yeniden tesis etmek için FM27’de kusursuz bir deneyim sunmak zorunda. Aksi takdirde çeyrek asırdan fazladır süren FM geleneği büyük bir darbe alabilir.

ARTILAR VE EKSİLER...

ÖNE ÇIKANLAR

* Unity motoru, serinin en gerçekçi maç deneyimini ve animasyonlarını sunuyor.

* Toplu ve topsuz oyun ayrımı, taktiksel derinliği zirveye taşıyor.

* Kadın futbolu, detaylı veri tabanı ve özgün kurallarıyla oyuna tam entegre edildi.

* Gelişmiş görseller, maç atmosferini TV yayını kalitesine ulaştırıyor.

ELEŞTİRİLER

* Tablet odaklı yeni arayüz, kullanımı zorlaştırıp verilere ulaşmayı engelliyor.

* Kenar talimatları ve analiz araçları gibi kritik özellikler oyundan çıkarılmış.

* Optimizasyon sorunları, menü geçişlerini ve oyun hızını belirgin şekilde yavaşlatıyor.

* Sık yaşanan çökmeler, oyunculara bitmemiş bir oyun hissiyatı veriyor.

FM rekorları ve bağımlıları...

* 528 yıllık kariyer: Polonyalı Pawel Sicinski, tek bir oyunda 2546 yılına kadar (528 yıl) ilerleyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

* Bilgisayar kazası: Darren Bland'in 154 sezonluk efsanevi Fiorentina kariyeri, bilgisayarına sıvı dökülmesiyle trajik şekilde son buldu.

* Düğünde maç: Yabancı haber sitelerinde bile gündem olan Türkiye’den haber. Damat Burak, kendi düğünündeki bir aksaklığı fırsat bilip gelin yanındayken Trabzonspor ile kupa maçı oynadı.

* Oyundan gerçekliğe: Vugar Huseynzade, sadece FM tecrübesi sayesinde Azerbaycan ekibi FC Bakû’de göreve getirildi.

* Boşanma sebebi: İngiltere'de bir yıl içinde görülen 35 boşanma davasında Football Manager "ilgisizlik ve kötü davranış" gerekçesi olarak sunuldu.

* CV ile iş başvurusu: Andrej Pavlović, oyundaki başarılarını CV'sine ekleyerek Sırp kulübü FK Bežanija'da veri analisti oldu.

* Vefa: Çinli Huang Wenbin, oyunda yönettiği alt lig takımı Runcorn FC'yi görebilmek için ailesiyle İngiltere'ye gitti.

* San Marino imkânsızı: Oyuncular, dünyanın en zayıf milli takımı San Marino ile Dünya Kupası'nı kazanmak için yıllarca süren meydan okumalar düzenliyor.