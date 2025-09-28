Filmekimi yine ödüllü filmlerle dolu!

Fransız Yeni Dalga’sının ikonik filmlerinden “À Bout de Souffle” filminin fikir ve yapım sürecini, ünlü yönetmen Jean-Luc Godard’ın zamanında sinema tarihinde devrim yaratan teknikleriyle anlatan Richard Linklater imzalı “Yeni Dalga”, benim gibi yeni dalga sinemasını, tarihini seven sinemaseverler için kaçırılmayacak bir cevher.

BUGONİA

Jang Joon-hwan’ın, “Save the Green Planet!” (2003) filminden esinlenerek, komplo teorilerine takıntılı iki gencin, büyük bir holdingin dünyayı yok etmeye niyetli bir uzaylı olduğuna inandıkları yönetim kurulu başkanını kaçırmalarını konu edinen film, Venedik’ten ödüllü yeni bir Yorgos Lanthimos deliliği…

ALPHA

Ducournau’nun yeni filmi, yönetmenin stilini sevenler için yepyeni, sarsıcı ve dehşet verici bir aile dramı. “Alpha”, durmadan kanayan dövmesi yüzünden bir salgın hastalık taşıdığı düşünülen 13 yaşındaki bir genç kızın paranoyayla örülü hikâyesini ele alıyor.

Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş

Jim Jarmusch’un altı yıllık bir aradan sonra çektiği filmi, komediyle melankoliyi harmanlıyor. Yetişkin çocuklar ve mesafeli ebeveynleri arasındaki ilişkileri ele alan yapım her biri farklı ülkede geçen üç bölümden oluşuyor.

YETİM

Macaristan’ın Oscar adayı László Nemes’in yeni filmi, seyircisini yine tarihe bir yolculuğa çıkarıyor. “Yetim”, yönetmenin kendi aile geçmişinden esinle geliştirdiği, 50’li yıllarda gerçek babası olduğu iddia edilen bir adamın eve gelişiyle yaşamı altüst olan bir çocuğun hikâyesini merceğine alıyor.

EDDİNGTON

Ari Aster’in yıldızlarla dolu son filmi, dijital çağın modern kâbusu imgeler ve her yeri kaplayan bir delilik… Pandemi sırasında maske zorunluluğuyla başlayan film, şerif ve belediye başkanı arasında başlayan bir gerilimin tüm kasabaya yayılan bir vahşete dönüşmesini ele alıyor.

BAŞKA YOLU YOK

Park Chan-wook’un, Donald Westlake’in “The Ax” romanından uyarlanan bu karanlık komedisi, yine insan doğasının karanlığına iniyor ve yıllarca çalıştığı şirketten aniden kovulan bir adamın, dibe vurduğu anda yapabileceklerinin sınırsızlığını masaya yatırıyor. Film, Güney Kore’nin de Oscar adayı.

FLAMİNGO’NUN GİZEMLİ BAKIŞI

Cannes’dan ödüllü ve Şili’nin Oscar adayı film, yönetmen Diego Céspedes’in kendi çocukluğundan esinlendiği ve Şili çöllerindeki bir maden kasabasında yayılan bir salgının, bir kuir kabarenin üyelerini hedef haline getirmesiyle ortaya çıkan intikam dolu yolculuğu anlatıyor.

LA GRAZİA

Venedik Film Festivali'nin açılış filmi, bol ödüllü ve çok konuşulan bu Paolo Sorrentino eseri, görev süresinin sonuna gelmiş kurgusal bir İtalya cumhurbaşkanının, büyük tartışma yaratan birkaç kararı onaylamanın arifesinde yaşananları ele alıyor.

GÖRÜNMEZ KAZA

İranlı yönetmen Cafer Panahi’nin, Cannes’da Altın Palmiye ödüllü ve Fransa’nın Oscar adayı öyküsü, hapishane günlerinden işkencecisi olduğuna inandığı biriyle karşılaşan bir adamın yaşadıklarını konu alırken intikam olgusunu ahlaki yönden inceliyor.

MANEVİ DEĞER

Norveç’in Oscar adayı ve Cannes’dan ödüllü film, bir zamanlar ünlü bir yönetmen olan babaları ile yıllar sonra yeniden karşılaşan iki kız kardeşin yaşadıklarını ele alan aile dinamikleri, hırs ve sanatsal yaratıcılık üzerine dokunaklı bir öykü.

GEBER AŞKIM

Lynnn Ramsay’nin, Ariana Harwicz’in aynı adlı romanından uyarladığı bu yeni sert psikolojik dramı, taşrada yaşayan ve yeni anne olduktan sonra gerçeklik ve yaşam algıları birbirine karışmaya başlayan Grace’i takip ediyor.

JAY KELLY

Yıldızlar geçidi kadrosuyla Venedik’te prömiyer yapan Noah Baumbach’ın yeni filminde George Clooney, hem geçmişiyle hem de bugünüyle yüzleşerek kendini keşfettiği bir yolculuğa çıkan ünlü sinema oyuncusu Jay Kelly’e hayat veriyor.

FRANKENSTEİN

Guillermo del Toro’nun, Mary Shelley’nin klasik romanı Frankenstein’ı sinemaya uyarlaması, şimdiden usta sinemacının en özel yapıtlarından biri olarak gösteriliyor.

BİR ZAMANLAR GAZZE’DE

Cannes’dan en iyi yönetmen ödülüyle dönen Gazzeli yönetmenler Tarzan&Arab Nasser’in filmi, torbacılık yapan üniversiteli bir genç ile lokantacı bir adamın, komediyle polisiyeyi harmanlayan ve Gazze’de yaşanan korkunç dramın ötesine geçmek isteyen öyküsü.