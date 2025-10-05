Mabel Matiz - Perperişan

Aylık olarak yeni müziklere yer vereceğimiz bu bölümde yukarıdaki nedenlerle ilk olarak Mabel Matiz ve Ko Shin Moon’un 5 Eylül’de yayımlanan “Perperişan” şarkısına değinmekte yarar var. “Perperişan” çok kısa sürede sanatçının adliye koridorlarına düşmesine ve sonuç olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp yurtdışı yasağı konmasına neden oldu. Klasikleşen Mabel Matiz tarzının bir yansıması olan şarkı, sanatçının güçlü şarkı yazım gücünün güzel bir örneği. Nostaljik tınılarla iyi hissettiren hisler ortaya çıkardığı söylenebilir. Şarkı hakkındaki iddialara ise Mabel Matiz hem ifadesinde hem de sosyal medyasında yanıt vermişti. Şarkı henüz yasaklanmadan dijital platformlarda dinleyebilirsiniz. (Gülbaba Records)

Suat Armağan Koçak - Kısmet

Değişen müzik tüketiminin elimizden aldığı en önemli zevklerden biri artık çok az baştan sona bir albüm yolculuğuna çıkabiliyor oluşumuz. Suat Armağan Koçak ilk albümü “Kısmet” ile dokuz “itaatsiz” hikâye sunuyor. Hepsinde ayrı bir hisse kapılıyorsunuz ama çoğunlukla ağır hisler bunlar. Sanatçı, “Bunca zaman duyduğum sesler, gördüğüm yüzler, içime işleyenler birikip yolda fark ettiklerimle birleşip bu albümü oluşturdu” diyerek anlatıyor. Müzikal olarak sizi tatmin edecek çok şey vaat eden bir albüm “Kısmet”. (Hamam Records)

Zara Larsson - Midnight Sun

İsveçli Zara Larsson, yeni albümü “Midnight Sun” ile daha önceki başarılarını tekrarlamaya çalışacak. 10 şarkılık albüm 32 dakika sürüyor, şarkıcının tarzıyla tutarlı, son şarkılar hariç geneli enerjik, neşeli bir albüm. Albümle aynı adı taşıyan şarkıyla birlikte “Blue Moon” ve “The Ambition” albümün öne çıkan şarkıları arasında

Doğan Duru - Climax

Doğan Duru üçüncü solo albümü olan “Climax” ile karşımızda. Duru da albümünün tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi baştan sona dinlenerek deneyimlenilmesi gerektiğini vurguluyor. Duru’nun güçlü sesi zaten sizi ilk şarkıdan albümün içine çekiyor, ayrıca ilk şarkı “Climax” sanatçının kariyerindeki ilk İngilizce parça olarak dikkat çekiyor. 14 şarkıdan 13’ünün söz ve müziği Doğan Duru’ya ait, albümde Sezen Aksu’nun unutulmaz eseri “Ben de Yoluma Giderim”, Doğan Duru yorumuyla yer alıyor. (RDD Müzik)

Jehan Barbur - NEFS

Çağdaş ozan geleneğinin temsilcilerinden Jehan Barbur, beş türküden oluşan “NEFS” isimli kısa albümünde (EP) ortak hafızanın bir parçası olan türküleri o büyülü sesiyle yeniden yorumluyor. Albümde “Bağışla Beni”, “Bahçede Hanimeli”, “Yaylalar”, “Ham Meyva”, “Atem Tutem Men Seni” türküleri yer alıyor. (Sony Music Türkiye)

Batu Akdeniz - Bir Kuş Olsam

“Sıkıldım betonlardan / beton suratlardan / kalpsizlikleriyle kalpleri kıranlardan” sözleriyle özellikle şehir hayatında sıkışıp kaldığını hissedenlere “bir kuş olup uçma” fikrini veriyor Batu Akdeniz. Modern dünyanın getirdiği yalnızlaşmayı ve duygulardan uzaklaşmayı ironik ve ayrıca eğlenceli bir dille ifade ediyor. Şarkıda Yavuz Çetin’e saygı duruşu niteliğinde slide gitar solosu da bulunuyor. (Lavega Sound)

Damiano David & Tyla - Talk to Me

Måneskin grubunun solisti Damiano David’in yeni albümü “Funny little Fears (Dreams)” 20 şarkı barındırıyor. Albümün en öne çıkan şarkısı ise Grammy ödüllü Güney Afrikalı şarkıcı Tyla ve birden fazla Grammy sahibi gitarist Nile Rodgers işbirliğiyle yapılan “Talk to Me”.

