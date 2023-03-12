Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 17:20

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 17:20

Ekonomik kriz ve salgın sonrası, dışarıda geçirdiğimiz kısıtlı zaman, seçimlerimiz ve harcadığımız para daha da değerli olmaya başladı. İşte tam bu noktada mekan seçimlerimizi yaparken baz aldığımız dinamiklerimiz de keskinleşti. Bu yüzden seçimlerimiz güvendiğimiz yerlere yöneldi; yani içeriye girip “her zamankinden” diyebileceğimiz mekanlara.

Müdavimlik kavramının başarı getiren sırrı için etki/tepki ve kazan/kazan ilkesi diyebiliriz; çünkü gülen mekanlar, müşteriyi de güldürür ve gülen müşteri de mekanı güldürür. Bu denklem hiç şaşmaz.

Yemek eleştirisi ve mekan değerlendirmesi yaparken şu 3 dinamiği baz alırız: Ambiyans/servis/yemek kalitesi. Aslında hepimiz için öncelik yemek kalitesi gibi dursa da, sizi bir mekana bağlayan şey “servis”tir. Sizin o mekana götürdüğünüz misafiri mekan da kendi misafiri gibi ağırlar. O gün canınız sohbet etmek veya susarak boşluğa bakmak ve kahve yudumlamak istiyorsa; eski bir dost edasıyla mekân bunu algılar, size alan tanır. Kentte bunu layıkıyla başaran mekanlar oldukça fazla. Sizin için bu kavramın peşine düştük ve İstanbul’un müdavimi bol 5 mekanlarını ve başarı sırlarını radarımıza aldık. Afiyetle…

Federal Coffee Company – Teşvikiye

Teşvikiye’deki, bilinen adıyla Federal, mahallenin en uğrak mekanlarından. Buraya geldiğinizde kahvenizi nasıl tercih ettiğinizi ya da hangi yemeği sevdiğinizi bilen iyi bir hafızaya sahip çalışanlar ve geniş bir menü sizi bekliyor olacak. Kent yaşamının keşmekeşinde keyif yapmak istediğinizde rotanız mutlaka burası olsun. Aynı zamanda hayvan dostu bir işletme burası. Müdavimleri arasında mahallenin kedileri başı çekiyor. Kahveyi de, yemeği de, içkiyi de aynı rahatlıkla yiyip içebileceğiniz, sokağa taşan masalarında gelen geçen tanıdığa selam verebileceğiniz bir yer. Mekanın bir de kahve eğitimi akademisi var. Ömer Özge ve Taner İnce eğitmenliğinde verilen eğitim takvimlerini mekanın sosyal medya hesabından inceleyebilirsiniz.

Mutlaka Dene: Karides Taco

Lucca - Bebek

Günün yoğun temposundan uzaklaşıp iyi vakit geçirmek isteyenlerin en uğrak noktalarından biri de Lucca. Lounge tarzı müzikleri ile de keyifli bir atmosfer sağlayan Lucca yıllardır iş çıkışı buluşmalarının, gündüz kahvelerinin ve hafta sonu eğlencelerinin vazgeçilmezlerinden. Kokteyl menüsü oldukça heyecanlı olan mekanın yemek menüsü de bir o kadar tatmin edici. Ünlü müdavimleri de oldukça fazla. Kısaca, hani mahallemizin kafesi, barı vardır ya; işte Lucca orası! Yani müdavimlerinin ikinci evi. Haftanın altı günü DJ performansı olan Lucca’da yemek öncesi caz ve funky, yemekten sonra hip hop ve pop müzik çalıyor. Hafta sonu ise yemek sonrası house müzikle geceye devam ediliyor.

Mutlaka Dene: Lucca Burger

IL Cortile – Beyoğlu

Beyoğlu’ndaki, hem zamanınızı hem de paranızı harcarken karşılığını alacağınız ve servis personelinin özenli ilgisine hayran kalacağınız IL Cortile, ortamı, yeri, dokusu ve yaşanmışlıklarıyla, tarihin bir mirası olarak, çağdaş misafirperverliğin ve İtalyan mutfağının büyüleciyi lezzetlerinin birleştiği bir deneyim noktası. Galata’nın tam ortasında, tarihi avlusunda İtalyan lezzetlerinin bir arada sunulması, konuklarına keyifli anlar vaat ediyor. İtalyan mutfağının efsane lezzetlerini büyük bir özenle sofraya taşıyan IL Cortile İstanbul’da, güveçte balık ve 16 saat ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga ve daha birçok lezzet yer alıyor. İtalya’nın sofistike tatlıları, et, balık, risotto ve makarna ağırlıklı lezzetler içeren geniş menüde her seferinde bir lezzet keşfine çıkacaksınız.

Mutlaka Dene: Pollo in Casseruola

Corridor - Beyoğlu

Beyoğlu’nda bir mekan düşleyin, içeriye girer girmez herkesin sizi güler yüzle karşıladığı... Huzurlarınızda Corridor! DJ Hayko’nun kapıdan girer girmez en sevdiğimiz şarkımızı çalması, tanıdık yüzlerle karşılaşıp hal hatır sormak, en sevdiğin şarkıları bağıra bağıra söylemek… Yıllardır değişmeyen kemik kitlesi ile kentin en eğlenceli mekanlarından Corridor her yaş kitlesinin rahatlıkla eğlenebildiği sayılı mekanlardan. Kokteyl ve atıştırmalık menüsünü de es geçmeyin. “Bu akşam nerdesin?” sorusuna en havalısından, en mahallelisinden bir cevap vermek isteyenlere gelsin.

Mutlaka Dene: Tea Age

Divine Brasserie & Jazz Club - Nişantaşı

Nişantaşı Topağacı’ndaki Divine, dekorasyonu, yemekleri ve personeli ile kendi müdavimlerini yıllar içinde yaratmış, çok keyifli bir mekan. Bir kapanan bir açılan birçok yerin tersine geçen yıllara meydan okuyup, arkasına da sadık müdavimlerini alarak yoluna devam eden Divine, günün her saati iyi vakit geçirebileceğiniz nadir yerlerden. Akşamları caz müzik performansı da eğlenceli vakit geçirmeyi garanti ediyor. Dünya mutfağı ağırlıklı menüye sahip mekanın kahvaltısı da iddialı. Yemekler ise hem porsiyonlarının genişliği hem de sunumlarıyla gözünüze hitap ediyor.

Mutlaka Dene: Kremalı Ravioli