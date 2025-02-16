Kentlerin Ecesi Ankara

Yayınlanma: 16.02.2025 - 12:32

Güncelleme: 16.02.2025 - 12:32

Ankara’nın başkent oluşunun 101. yılı nedeniyle sahneye konan, sanatçı Pınar Ayhan’ın yazdığı, yönettiği ve anlatıcılığını üstlendiği “Şehirlerin Ecesi ANKARA”, yeniden sahneye çıkacak. Kasım ayında Nâzım Hikmet Gösteri Merkezi’nde 2 bine yakın izleyiciye sahnelenen eser için tekrar hazırlıklar başladı.

“Asırlık başkent Ankara’ya bir armağan” olarak nitelediği gösterisini Cumhuriyet’e anlatan Ayhan, “Bir kentin hikâyesi. İnsan köklerine yaklaştıkça, kökünü tanıdıkça ve bunun ne kadar da güçlü bir kök olduğunu görünce gururlanıyor” dedi.

Tarih anlatıcısı olarak Başkent’in 100. yılına özel bir eser yaratmak istediğini ifade eden Ayhan, “Bize bir başkent armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, cumhuriyetimize bir görev addettim ve bir eser yazıp sahnelemeye karar verdim” dedi.

Yıllardır Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi öyküleri anlattığına işaret eden Ayhan, bu kez konunun daha da derinlere indiğini dile getiriyor. Ayhan, “Yaklaşık 3 bin yıl önceden başladım hikâyeyi anlatmaya çünkü Ankara’nın bundan asırlar önce birkaç kez başkent olduğunu, medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, zamanında Roma İmparatorluğu’nun ikinci büyük şehri olduğunu duymuştum ancak yeterince idrak etmemişim belli ki. Araştırdıkça olağanüstü bir kentle karşılaştım, çok heyecanlandım” ifadelerini kullandı. Ayhan, “Hitit’ten alıp Frig, Galat, Roma, Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu ve nihayet Cumhuriyet Dönemi Ankara’sıyla tanıştım. Atatürk'ün neden bir asır önce Cumhuriyet’i bu kentte yeşertmek istediğini, Türk dünyasının kalbinin yeniden burada atmaya başlamasını istediğini o zaman çok daha iyi anladım ve aşık oldum Ankara’ya.

Ayhan sahne önü ve arkasında 110 kişilik büyük bir ekip olan tarih gösterisinin kendi anlatısı için 9-10 aylık bir çalışma olduğunu ifade ederken, araştırmalar ve röportajların yanı sıra yarım asırdır yaşadığı kenti bu kez daha dikkatli gözle gezdiğini vurguluyor.

"SANATIN PEK ÇOK FARKLI DALI BIR ARADA"

Ayhan, “Birbirinden değerli sanatçılar sayesinde”, yapay zeka ile oluşturulmuş görseller, edebiyat, müzik, dans gibi sanatın pek çok farklı dalının bir araya geldiğini ifade ettiği gösterinin arkasındaki ekibi ise şu sözlerle anlatıyor: “Görsellerimiz yapay zeka ile yapıldı. Eşim Dr. Sühan Ayhan görsel tasarımı üstlendi. İnanılmaz görüntüler çıktı ortaya. Gösterinin ilk eseri benim bestem. Sözleri Ankara'nın dağlarının isimlerinden oluşuyor. Aranjör Nejdi Şimşek’in düzenlediği eserleri çalan Unique Senfoni Orkestrası’nı, şef Orhun Orhon yönetti. Saygun Filarmoni Korosu eserleri seslendirdi. Dünyaca ünlü arp sanatçımız Çağatay Akyol, dokunuşlarıyla büyüledi.

Ankara Kulübü Derneği’nin seğmenleri ile Dans Dünyası Dans Topluluğu sanatçıları eserimize renk kattılar. Kostüm Tasarımcısı Mine Gökbuget Erbek, medeniyetleri temsil eden dansçılarımızın kostümlerini tasarladı. Modacı Hafize Ayık, benim kostümlerimi tasarladı ve dikti.”

Muammer Sun’un “Bozkırın Sesi” eserini koloratur soprano Ceren Aydın’ın seslendirdiğini söyleyen Ayhan, “Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) Başkanı Mehmet Yılmaz da ‘Misket’ ve ‘Haydar Haydar’ türkülerini seslendiriyor” ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDA DA SAHNELEMEK İSTİYORUZ"

Ayhan, “28 Kasım’da Nazım Hikmet Gösteri Merkezi'nde sahnelediğimiz ‘Şehirlerin Ecesi Ankara’, izleyici tarafından çok beğenildi. 2 bine yakın Ankaralı gözünü kırpmadan gösterimizi izledi. Bir, iki ay içinde “Şehirlerin Ecesi”ni tekrar izleyici ile buluşturacağız. Bundan sonraki hedefimiz sadece Ankara'da değil, yurt çapında hatta yurt dışında da gösterimizi sahnelemek” değerlendirmesinde bulundu.