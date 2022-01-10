Kontes kurtuldu sıra bizde
Kontes adlı köpeği belediyenin elinden kurtarılan iki öğrenci kız, hayvanlara destek olurken için yardımlarımızı bekliyor.
Cumhurbaşkanı'nın
sokak hayvanlarının yeri barınaktır söyleminden sonra, çok
sayıda köpek toplama görüntüsüne şahit olduk. Hayvana şiddet
olayları da belirgin şekilde arttı. Çok fazla kötü görüntünün
haberin arasında umut veren biri video vardı ki çok konuşuldu,
çok paylaşıldı. Bu videoda, iki genç kız, sakin bir köpeği
almaya çalışan belediye görevlilerine karşı direniyordu. "Biz
onlara bunca sene, siz alıp götürün diye bakmadık" diyerek
bir köpeği korumaya çalışıyordu. Videoyu izleyen herkes sonunu
merak etti, çünkü kayıtta netice yer almıyordu. Netice şöyle,
kızlar Kontes isimli köpeği kurtardı. Video paylaşılırken, "Z
kuşağı" vurgusu da yapılmıştı.
Kayıttaki genç kızlardan biri Öznur Yıldız, kendisi o gün bu olaya şans eseri denk gelmiş. Parkta çardakta otururken, belediye görevlileri etrafa ekmek koymaya başlamış. Önce yemek veriyor sanmışlar ardından uyuşturucu iğneyi görünce duruma engel olmak için harekete geçmişler. Sonrasında belediyeden kendilerini arayıp, küpesiz ve kısır olmayan köpekleri almak için bunu yaptıkları söylenmiş. Ancak o an, orada bulunan görevliler "saldırgan diye alıyoruz" gibi laflar ettikleri için, duruma o şekilde müdahale etmişler.
Öznur Yıldız
Kontes, o bölgeye iki ay önce atılmış bir köpek. Evden atılmış olduğu düşünüyorlar, ilk geldiğinde çok bakımlıymış. Çok sakin, çok iyi huylu ve şuan ona yuva arıyorlar. Öznur, parka atılan ve çoklu yaşam ortamında viral hastalık kapan çokça kediyi de tedavi ettirmiş. Şu anda, mahallelerinde yaşayan ve ilerleyen ağız enfeksiyonu sebebiyle yemek yiyememeye başlayan bir kedinin zorlu tedavisiyle uğraşıyorlar. Bu kedi iki aydır Pakvet adlı klinikte kalıyor. Veterinerleri Agah bey, onlara sokak hayvanlarına yardım ettikleri için ödeme konusunda kolaylık sağlıyor ve mümkün mertebede indirim yapıyor.
Ancak iki aylık bir tedavi söz konusu ve 3 bin 500 TL civarında bir borçları var. Öznur bana, veteriner raporlarına ve hangi ilaç kullanıldığına kadar ne varsa belgesini, bilgisini yolladı. Anlaşıldığı üzere, bu öğrenci kızların desteğe ihtiyacı var.
Eğer destek olmak isterseniz veterinerlerinin telefonunu buraya bırakayım, Arayıp, bilgi alabilirsiniz, iyi pazarlar.
Pakvet - 0 212 640 11 40
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Kimlikte yeni dönem
- Demet Evgar'dan 'Cem Yılmaz' paylaşımı
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Artık o iki ürünü marketler satamayacak
- AKP'de dikkat çeken çöküş
- İstanbul için tarih verildi
- Ece Üner'den kötü haber
- Eski Galatasaraylı Falcao, imzayı atıyor!
- Tecrübeli futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi!
- Üniversite öğrencisi kadının 7. kattan düştüğü iddiası