Kontes kurtuldu sıra bizde

10 Ocak 2022 Pazartesi, 11:14

Cumhurbaşkanı'nın sokak hayvanlarının yeri barınaktır söyleminden sonra, çok sayıda köpek toplama görüntüsüne şahit olduk. Hayvana şiddet olayları da belirgin şekilde arttı. Çok fazla kötü görüntünün haberin arasında umut veren biri video vardı ki çok konuşuldu, çok paylaşıldı. Bu videoda, iki genç kız, sakin bir köpeği almaya çalışan belediye görevlilerine karşı direniyordu. "Biz onlara bunca sene, siz alıp götürün diye bakmadık" diyerek bir köpeği korumaya çalışıyordu. Videoyu izleyen herkes sonunu merak etti, çünkü kayıtta netice yer almıyordu. Netice şöyle, kızlar Kontes isimli köpeği kurtardı. Video paylaşılırken, "Z kuşağı" vurgusu da yapılmıştı.



Kayıttaki genç kızlardan biri Öznur Yıldız, kendisi o gün bu olaya şans eseri denk gelmiş. Parkta çardakta otururken, belediye görevlileri etrafa ekmek koymaya başlamış. Önce yemek veriyor sanmışlar ardından uyuşturucu iğneyi görünce duruma engel olmak için harekete geçmişler. Sonrasında belediyeden kendilerini arayıp, küpesiz ve kısır olmayan köpekleri almak için bunu yaptıkları söylenmiş. Ancak o an, orada bulunan görevliler "saldırgan diye alıyoruz" gibi laflar ettikleri için, duruma o şekilde müdahale etmişler.

Öznur Yıldız



Kontes, o bölgeye iki ay önce atılmış bir köpek. Evden atılmış olduğu düşünüyorlar, ilk geldiğinde çok bakımlıymış. Çok sakin, çok iyi huylu ve şuan ona yuva arıyorlar. Öznur, parka atılan ve çoklu yaşam ortamında viral hastalık kapan çokça kediyi de tedavi ettirmiş. Şu anda, mahallelerinde yaşayan ve ilerleyen ağız enfeksiyonu sebebiyle yemek yiyememeye başlayan bir kedinin zorlu tedavisiyle uğraşıyorlar. Bu kedi iki aydır Pakvet adlı klinikte kalıyor. Veterinerleri Agah bey, onlara sokak hayvanlarına yardım ettikleri için ödeme konusunda kolaylık sağlıyor ve mümkün mertebede indirim yapıyor.

Ancak iki aylık bir tedavi söz konusu ve 3 bin 500 TL civarında bir borçları var. Öznur bana, veteriner raporlarına ve hangi ilaç kullanıldığına kadar ne varsa belgesini, bilgisini yolladı. Anlaşıldığı üzere, bu öğrenci kızların desteğe ihtiyacı var.

Eğer destek olmak isterseniz veterinerlerinin telefonunu buraya bırakayım, Arayıp, bilgi alabilirsiniz, iyi pazarlar.

Pakvet - 0 212 640 11 40