Kültür Rotası (14 Haziran 2026)

YANN TIERSEN YENİDEN İSTANBUL’DA

Fransız besteci, piyanist ve multi-enstrümantalist Yann Tiersen, uzun bir aradan sonra İstanbul'a geliyor. 10 Ekim Cumartesi akşamı, Maximum Uniq Açıkhava’da müzikseverlerle buluşacak olan Tiersen öncesindeyse duygusal vokalleri ve lo-fi dokunuşlara sahip müziğiyle Alice Boyd ve Islandman sahnede olacak.

‘YÜZYILLAR ÖTESİNE UZANAN KARŞILAŞMA...’

Metrohan, İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen, İsveç ile Türkiye arasında yüzyıllara yayılan diplomatik, kültürel, sanatsal ve ekonomik ilişkilerin izini süren “İsveç & İstanbul: Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler” sergisine ev sahipliği yapıyor. 17. yüzyıldan günümüze uzanan bu kapsamlı seçkide nadir portreler, belgeler ve kişisel anlatıları bir araya geliyor. Sergi, 17 Haziran’dan itibaren ziyaret edilebilir.

SHAGGY İLE REGGAE RÜZGARI

Reggae ve dancehall müziğin efsane ismi Shaggy, 25 Haziran’da Incore Urban Fest kapsamında İstanbul’da konser verecek. Sanatçıya festival sahnesinde hip hop dünyasının güçlü temsilcilerinden M Lisa, prodüksiyon tarzıyla fark yaratan Kaan Gökman, pop müziğin yükselen yıldızı Zanna, Arden Child ve Gwen De Lien eşlik edecek.

FESTİVAL 39.KEZ İZMİR’DE

39. Uluslararası İzmir Festivali, klasik müzikten operaya uzanan programıyla İzmir’in tarihi mekânlarını ve uluslararası sanatçıları aynı sahnede buluşturuyor. İKSEV tarafından düzenlenen ve 8 Temmuz’a kadar sürecek festival programında, Notos Quartett, Quatuor Magenta, Matthias Höfs ve Tolga Bilgin’in ortak projesi, Şirin Pancaroğlu ile Michel Tirabosco’nun mitoloji temalı konseri ve Hans Zimmer bestelerine adanan özel performans yer alıyor.