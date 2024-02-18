Kültür Rotası

Yayınlanma: 18.02.2024 - 12:44

Güncelleme: 18.02.2024 - 12:50

‘BİR ARADA’

Pera Müzesi, her ayın son cuma günü düzenlediği “Bir Arada” konserleriyle güçlü kadın sesleri dinleyicilerle buluşturuyor. 23 Şubat’ta Pera Café’de düzenlenecek konserde, Selen Gülün’ün sahnesine, Çağıl Kaya konuk olacak.

İŞ SANAT’TA KLASİK GECE

Solo kariyerinin yanı sıra oda müziği çalışmalarını da Türkiye ve Avrupa’da sürdüren piyanist Rüya Taner ile şef Rengim Gökmen yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası klasik dönem eserlerinden oluşan repertuvarla 5 Mart’ta İş Kuleleri Salonu’nda olacak.

ATA DEMİRER GAZİNOSU

Gazino konseptini komedi ile birleştiren Ata Demirer, yeni şarkılar, şakalar ve unutulmayan klasikleri ile gazinonun perdelerini üç yıl aradan sonra tekrar açıyor. Ata Demirer Gazinosu, 22 Şubat’ta Zorlu PSM’de.

UÇURTMANIN KUYRUĞU

İBB Şehir Tiyatroları’nın oyunlarından “Uçurtmanın Kuyruğu”, Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında Eskişehir’e konuk oluyor. Savaş Dinçel’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği oyun, 16 ve 17 Şubat’ta Eskişehir Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Sahnesi’nde.

DÖRTNALA

Eserlerinde sıkça “at” imgesini işleyen ve “At benim için bu topraklarda bir yoldaşı tanımlıyor” diyen sanatçı Süleyman Saim Tekcan’ın “Dörtnala” sergisi, 1 Mart’a kadar Gallery 11.17’de.

‘PİYANO’NUN KADINLARI’

Piyanist Dengin Ceyhan, klasik müziğin kadın bestecilerinin eserlerinden oluşan bir repertuvar “Piyano’nun Kadınları” adı altında müzikseverlerle buluşturuyor. Ceyhan, 26 Şubat’ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 2 Mart’ta Antakya Fatma Satar Akademi’de olacak.