Kültür Rotası

Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasından öne çıkan etkinlikler…

Berrin Karadeniz
Yayınlanma: 18.02.2024 - 12:44
Kültür Rotası
Abone Ol google-news

‘BİR ARADA’

Pera Müzesi, her ayın son cuma günü düzenlediği “Bir Arada” konserleriyle güçlü kadın sesleri dinleyicilerle buluşturuyor. 23 Şubat’ta Pera Café’de düzenlenecek konserde, Selen Gülün’ün sahnesine, Çağıl Kaya konuk olacak.

İŞ SANAT’TA KLASİK GECE

Solo kariyerinin yanı sıra oda müziği çalışmalarını da Türkiye ve Avrupa’da sürdüren piyanist Rüya Taner ile şef Rengim Gökmen yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası klasik dönem eserlerinden oluşan repertuvarla 5 Mart’ta İş Kuleleri Salonu’nda olacak.

ATA DEMİRER GAZİNOSU

Gazino konseptini komedi ile birleştiren Ata Demirer, yeni şarkılar, şakalar ve unutulmayan klasikleri ile gazinonun perdelerini üç yıl aradan sonra tekrar açıyor. Ata Demirer Gazinosu, 22 Şubat’ta Zorlu PSM’de.

UÇURTMANIN KUYRUĞU

İBB Şehir Tiyatroları’nın oyunlarından “Uçurtmanın Kuyruğu”, Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında Eskişehir’e konuk oluyor. Savaş Dinçel’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği oyun, 16 ve 17 Şubat’ta Eskişehir Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Sahnesi’nde.

DÖRTNALA

Eserlerinde sıkça “at” imgesini işleyen ve “At benim için bu topraklarda bir yoldaşı tanımlıyor” diyen sanatçı Süleyman Saim Tekcan’ın “Dörtnala” sergisi, 1 Mart’a kadar Gallery 11.17’de.

‘PİYANO’NUN KADINLARI’

Piyanist Dengin Ceyhan, klasik müziğin kadın bestecilerinin eserlerinden oluşan bir repertuvar “Piyano’nun Kadınları” adı altında müzikseverlerle buluşturuyor. Ceyhan, 26 Şubat’ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 2 Mart’ta Antakya Fatma Satar Akademi’de olacak.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci tepkisi: 'Futbola ihanettir'

Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci tepkisi: 'Futbola ihanettir'
Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti

Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti
Anagold işçilerinden Maden-İş sendikasına sert tepki: 'Arkadaşlarımızın toprak altında olmasının en büyük sebebi bunların işverenlerle yaptığı peşkeş'

Anagold işçilerinden Maden-İş sendikasına sert tepki: 'Arkadaşlarımızın toprak altında olmasının en büyük sebebi bunların işverenlerle yaptığı peşkeş'
Galatasaray’dan futbolcular için motivasyon hamlesi

Galatasaray’dan futbolcular için motivasyon hamlesi
17 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 17 Şubat Cumartesi burç yorumları

17 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 17 Şubat Cumartesi burç yorumları
Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’

Fenerbahçe: ‘Biz ‘zemin’ demedik, delikanlı gibi oynadık’
Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye çağrı: 'Seni bekliyoruz'

Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye çağrı: 'Seni bekliyoruz'
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız

İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız