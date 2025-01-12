Kültür Rotası

Yayınlanma: 12.01.2025 - 12:29

Güncelleme: 12.01.2025 - 12:31

Mireille Mathieu 20 yıl sonra Türkiye'de

"La Paloma Adieu", "Mon Credo" ve "Une Histoire d'Amour" şarkılarıyla tanınan Fransız sanatçı Mireille Mathieu, ülkemizde konser verecek. Klasik Fransız chanson tarzının en önemli temsilcilerinden Mathieu, 20 Şubat’ta İstanbul Volkswagen Arena’da, 22 Şubat’ta Ankara Congresium’da müzikseverlerle buluşacak.

Annelik üzerine çarpıcı bir yüzleşme: Kutsal

Morgan Llyod Malcolm’un yazdığı, yönetmen koltuğunda Tuğrul Tülek’in oturduğu “Kutsal”, anneliği ve nesiller arası aktarılan öğretileri odağına alıyor. Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül’ün sahneyi paylaştığı oyunun prömiyeri, 23 Ocak Perşembe Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

Ağrı Dağı Efsanesi

İBB Şehir tiyatroları, Yaşar Kemal’in 13 dile çevrilen Ağrı Dağı Efsanesi romanını aynı adla sahneye taşıdı. Yiğit Sertdemir'in uyarlayıp yönettiği oyunda; Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Can Tarakçı, Cihan Kurtaran, Emrah Can Yaylı gibi isimler rol alıyor. 36 yıl aradan sonra izleyiciyle buluşan oyun, 29 Ocak’ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

‘Şeytanımız bol olsun’

MeshRu, sanatçı Gökhan Tüfekçi’nin “Şeytanımız Bol Olsun” isimli sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Popüler ve arabesk kültüre ait kavramları biçimsel olarak minyatür sanatı ve sokak sanatı pratiğiyle yorumlayan sanatçı, bu hikayelerden seçtiği kişi ve olayları yeni bir kurguyla bir araya getiriyor. Sergi 16 Mart’a kadar görülebilir.