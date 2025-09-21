KÜLTÜR ROTASI

İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİNDE GÖRKEMLİ AÇILIŞ

29. İstanbul Tiyatro Festivali açılışını 20 Ekim’de Avrupa’nın gözde koreografı Marcos Morau’nun Hollanda’nın köklü dans topluluklarından Scapino Ballet Rotterdam’la işbirliğinden doğan Katedral, Arvo Pärt ile Bir Akşam ile yapacak. Katedral, Arvo Pärt ile Bir Akşam, güçlü estetiği ve Arvo Pärt’in müzikleriyle izleyicilere seyir zevki yüksek bir gösteri vadediyor.

BİR ŞEHİR KURMAK: ANKARA 1923-1933

İBB Kültür ve İBB Miras, Ankara’nın başkent olarak kuruluşunun ilk 10 yılına odaklanan “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933” sergisini Müze Gazhane’de İstanbullularla buluşturuyor. Koç Üniversitesi VEKAM desteğiyle, Ali Cengizkan ve Müge Cengizkan’ın küratörlüğünde hazırlanan sergi, savaş yorgunu bir ülkede “yeni” bir şehrin nasıl kurulduğunu olgularla birlikte ele alıyor. Sergi, 22 Mart 2026’ya kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

‘OKTOBER İN İSTANBUL’ BAŞLIYOR

+1 Sunar: Oktober in Istanbul ile 10-12 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın köklü eğlence geleneğini İstanbul’a taşıyor. Kültürel dokunuşlar ve lezzet duraklarıyla renklenen festival, Büyük Ev Ablukada, Pinhani, Yüksek Sadakat, Yeni Türkü, Kargo, Selin gibi isimleri ve DJ performanslarını müzikseverlerle buluşturacak.

GALERİ DUENDE’DEN “MODERN MİTOLOJİLER”

Gökyüzüne bakmak, insanın en eski alışkanlıklarından biri. Geçmişte yıldızlarda ilahi işaretler arayan insan, bugün aynı gökyüzünde bilimsel formüller ve kozmik bilinmezlikler görüyor. Sanatçı Ağıt Uğur Uludağ’ın 10. kişisel sergisi “Modern Mitolojiler”, bu iki bakışı bir araya getiriyor. Eserler, bilinçaltının rüya mekânlarına hem de evrenin sınırsız boşluğuna açılıyor. Emine Özkarslıoğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği sergi, Gallery Duende'de 8 Ekim’e kadar görülebilir.