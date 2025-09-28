Kültür Rotası

Ezber bozan bir Hamlet

29. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de perdelerini açacak. Festivalin uluslararası programında yer alan ve Peru’dan gelen Teatro La Plaza topluluğunun sahnelediği “Hamlet”, bu yılın en etkileyici prodüksiyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Shakespeare’in klasik metnine yepyeni bir yorum getiren yapımda, karakterlere Down sendromlu sekiz oyuncu yaşam veriyor. Chela De Ferrari’nin yönetmenliğinde sahnelenen bu özgün Hamlet, 24-25 Ekim tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Zeyrek Çinili Hamam’da yeni sergi

Fransız sanatçı Juliette Minchin’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Where the River Burns”, küratör Anlam de Coster işbirliğiyle Zeyrek Çinili Hamam’da sanatseverlerle buluşuyor. 18 Ocak 2026’ya kadar ziyaret edilebilecek olan sergide Minchin, balmumu, kalay, kâğıt gibi malzemeleri dönüştürerek ürettiği mekâna özgü eserleriyle hamamın mimari belleğiyle diyalog kuruyor.

BlackBox’ta Anna Karenina

BlackBox yeni sezonuna Edebiyat Rotası ile başlıyor. Seray Şahinler her ay farklı bir yazar konuğu ile klasik bir eseri konuşacak. Söyleşilerin ilki dünya edebiyatının başyapıtlarından Tolstoy’un 1877’de kaleme aldığı Anna Karenina üzerine Şebnem İşigüzel ile yapılacak.