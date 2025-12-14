KÜLTÜR ROTASI

Al ve Babadağ’dan ‘Çok Önemli Bir Haber’

Fatih Al’ın kaleme aldığı, “Çok Önemli Bir Haber”, 15 Aralık’ta Baba Sahne’de yapılacak prömiyeriyle izleyiciyle buluşuyor. Melis Babadağ ve Al'ın sahneyi paylaştığı oyun görünürlük, sahne, kimlik ve gerçeklik kavramlarının birbirine karıştığı bir evren kuruyor.





Shaggy İstanbul'a geliyor

Uluslararası müzik sahnesinin efsane isimlerinden Shaggy, yeni nesil trap’in yükselen yıldızı Lvbel C5 ve modern elektronik müziğin dikkat çeken yorumcusu M Lisa aynı sahnede buluşuyor. Konser, 31 Ocak’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde, biletler satışta.





‘Doğu’dan Evrensele...’

Macar Kültür Merkezi, Macaristan Sanat Akademisi ve Macaristan Mimarlık Müzesi iş birliği ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde, 20. yüzyılın başından günümüze Macar mimarların kimi zaman kimlik arayışı kimi zamansa ilham almak için “Doğu”ya yönelttikleri bakışlarını anlatan sergisi “Doğu’dan Evrensele, Macar Mimarların Dönüşen Arayışları”, 9 Ocak 2026’ya kadar ziyaret edilebilir.



