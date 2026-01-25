Kültür Rotası

Rita Payés ilk kez İstanbul’da

İspanyol tromboncu, şarkıcı ve söz yazarı Rita Payés ilk kez İstanbul’a geliyor. Güçlü ve hüzünlü sesi; caz, bossa nova, lounge gibi farklı türlerden esin alan şarkılarıyla günümüz müzik sahnesinin parlayan yıldızlarından olan Payés, 11 Şubat akşamı İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

‘Islık Çalan Hafıza’

Yapı Kredi Müzesi, Nümizmatik ve Gölge Oyunu Tiyatrosu koleksiyonlarından yola çıkarak hazırlanan “Islık Çalan Hafıza” sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Tiyatro ve gösteri tarihinden Osmanlı dönemi arkeolojik kazılarına uzanan bir anlatı sunan sergi, Akram Zaatari, Hilal Can ve Michael Rakowitz’in eserlerini müze koleksiyonundan parçalarla bir araya getiriyor.

Sinemanın zamansız hikâyeleri

Kundura Sinema, 21 Şubat’a kadar sürecek Kundura Klasikleri: Sinemanın Zamansız Hikâyeleri seçkisini sinemaseverlerle buluşturuyor. Hafıza, iktidar, arzu ve kayıp temaları çevresinde biçimlenen seçki kapsamında “Barry Lyndon”, “The Paradine Case”, “Sunset Boulevard”, “House of Strangers” ve “Lolita”, restore kopyalarıyla beyaz perdede olacak.

‘Şamanlar ve Mitler’ sergisi EVİN’de

Mehmet Aksoy’un “Şamanlar ve Mitler” başlıklı kişisel sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Modern dünyada giderek başkalaşan insan-doğa ilişkisine dikkat çeken sergi, mitolojik anlatıların yalnızca geçmişe ait değil, bugün de insanın doğayla ve kendisiyle kurduğu ilişkiyi anlamlandıran bir düşünce alanı sunmasını görünür kılıyor. Sergi, 28 Şubat’a kadar EVİN Sanat Galerisi’nde…

Ezop Masalları sahnede

Kaplumbağa ile Tavşan’ın yarışı, Aslan ile Fare’nin beklenmedik bağının hikâyesi bu kez şarkılarla yeniden canlanıyor. Sabrın, aklın ve dostluğun değerini masalsı ve bir o kadar eğlenceli bir dille hatırlatan Ezop Masalları, 26 Ocak’ta Zorlu PSM’de.