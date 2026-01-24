İhraç edilen bir teğmen hakkında daha karar açıklandı: Teğmen Fatih Kaya'nın disiplin cezası iptal edildi!

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Teğmen Deniz Demirtaş'ın ihraç kararını iptal etmesinin ardından Teğmen Fatih Kaya hakkında da yeni bir karar verdi.

TEĞMEN KAYA'NIN DİSİPLİN CEZASI KALDIRILDI

TSK'den ihraç edilen teğmenler arasında yer alan Deniz Demirtaş'ın ihraç kararını kaldıran Ankara 21. İdare Mahkemesi, ara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki resmi mezuniyet töreni sonrası kılıç çatarak Subay Andı okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan Teğmen Fatih Kaya’nın disiplin cezasını da kaldırdı.

YDK, 'İHRAÇ' KARARI VERMİŞTİ

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki resmi mezuniyet töreninin ardından, bazı teğmenler tören alanında kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmış, görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu eylemin TSK’nin "disiplin ve itibarını zedelediği" gerekçesiyle beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmesine karar vermişti. Kurul, teğmen Fatih Kaya’ya disiplin cezası vermişti.

'İHRAÇ' İPTAL EDİLDİ

Ankara 21. İdare Mahkemesi, teğmen Deniz Demirtaş’ın ihraç kararını oy birliği ile iptal etti.

T24'ün haberine göre; Anayasa’nın 125'inci maddesine atıf yapılan kararda, Demirtaş’ın ihraç işlemi sebebiyle mahrum kaldığı tüm mali hakların, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından karşılanması gerektiği ifade edildi.

“HUKUKA UYGUN DEĞİL” DENİLEREK DİSİPLİN CEZASI DA İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı attığı için disiplin cezası alan teğmen Fatih Kaya’nın açtığı davada kararını verdi.

Mahkeme, “emre itaatsizlik” nedeniyle verilen disiplin cezasını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Davalı Milli Savunma Bakanlığı, kararı istinafa taşıyabilecek.