Mamada tasarrufa giderken, dikkat
Döviz kuruyla beraber mama fiyatlarına yansıyan ciddi artış, insanları arayışa yöneltiyor. Söz konusu mama olunca, "En fazla ne olabilir?" diyor insan, meğer deneme yanılma yöntemi yapmak da çok riskliymiş.
Mama fiyatları o kadar arttı ki herkes alternatif arayışına
yöneliyor. Ben de bu kişilerden biriyim, iki ay önce ilk ciddi
fiyat artışı hissedildiğinde böyle bir macera yaşadık ve
maalesef benim bu işten dilim yandı. Kedilerimiz içeriği en
düzgün GDO’suz, tahılsız mamaları zaten sevmiyor, yemiyor.
Fiyat anlamında gayet yüksek ancak başka ülkelerde market maması
olarak görülen meşhur markaların mamalarını yiyorlar. Ben de
buna güvenerek aynı kalitede olduğunu düşündüğüm daha ucuz,
çevreden de önerilen bir mamaya geçtim.
"Deneme amaçlı aldık nasılsa" derken, az kalsın kedilerimizden birinin canına mal olacaktı. Kedilerimiz erkek ve kısır olduğu için idrar yolları konusunda hassas özellikli bir mama seçmiştim. Mama tam da bu noktada, idrar yollarında problem yarattı. Ve biz bunu geç fark ettik. Kristalleşme olmuş, idrar yolları tıkanmış, biraz daha geç kalsaymışız idrar kesesi patlayacakmış. İki kedi olunca fark etmek de pek kolay değil, iki ayrı tuvalet var ama bizimkiler ikisini de ortak kullanıyor. İdrar takibi yapmak çok zor anlayacağınız.
Bizimki de sessiz bir kedi, olaydan önceki
gece pek ortalıkta gezinmemesi ilgimi çekmişti, ertesi gün tuhaf
tuhaf miyavlaması ve yürüyüş şekli dikkatimi çekti. İyi mi
değil mi anlamak için ortaya ıslak mama çıkardım, köpeğimiz
Luna yemesin diye mamalarını verdiğim yerden yüksek bir alan var,
oradaki kaplarına koydum ve bizimki zıplayamadı. Apar topar
götürdük, öğrendik ki son dakikada yetiştirmişiz. Veteriner
hekimimiz mamasını değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Ancak
önce, bir ay boyunca tedavinin bir parçası olarak bir buçuk
kilosu bile çok pahalı olan medikal bir mama kullanmak durumunda
kaldık.
Şimdi yine kürkçü dükkanına döndük, mama fiyatları ateş pahası da olsa mecburen aynı şekilde gideceğiz. Söz konusu mama olunca, "En fazla ne olabilir?" diyor insan, meğer deneme yanılma yöntemi yapmak da çok riskliymiş. Köpek söz konusu olduğunda ev yemeği yapmak daha kolay ama kedilerin ihtiyaçları farklı, besin değeri ve içerik açısından dikkatli olmak gerekiyor. Eğer yüksek fiyatlar sebebiyle mama değişimi yapacaksanız veya yaptıysanız evcil hayvanınızı çok iyi takip etmenizi tavsiye ederim.
İyi pazarlar…
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