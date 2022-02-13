Mamada tasarrufa giderken, dikkat

13 Şubat 2022 Pazar, 13:00

Mama fiyatları o kadar arttı ki herkes alternatif arayışına yöneliyor. Ben de bu kişilerden biriyim, iki ay önce ilk ciddi fiyat artışı hissedildiğinde böyle bir macera yaşadık ve maalesef benim bu işten dilim yandı. Kedilerimiz içeriği en düzgün GDO’suz, tahılsız mamaları zaten sevmiyor, yemiyor. Fiyat anlamında gayet yüksek ancak başka ülkelerde market maması olarak görülen meşhur markaların mamalarını yiyorlar. Ben de buna güvenerek aynı kalitede olduğunu düşündüğüm daha ucuz, çevreden de önerilen bir mamaya geçtim.



"Deneme amaçlı aldık nasılsa" derken, az kalsın kedilerimizden birinin canına mal olacaktı. Kedilerimiz erkek ve kısır olduğu için idrar yolları konusunda hassas özellikli bir mama seçmiştim. Mama tam da bu noktada, idrar yollarında problem yarattı. Ve biz bunu geç fark ettik. Kristalleşme olmuş, idrar yolları tıkanmış, biraz daha geç kalsaymışız idrar kesesi patlayacakmış. İki kedi olunca fark etmek de pek kolay değil, iki ayrı tuvalet var ama bizimkiler ikisini de ortak kullanıyor. İdrar takibi yapmak çok zor anlayacağınız.

Bizimki de sessiz bir kedi, olaydan önceki gece pek ortalıkta gezinmemesi ilgimi çekmişti, ertesi gün tuhaf tuhaf miyavlaması ve yürüyüş şekli dikkatimi çekti. İyi mi değil mi anlamak için ortaya ıslak mama çıkardım, köpeğimiz Luna yemesin diye mamalarını verdiğim yerden yüksek bir alan var, oradaki kaplarına koydum ve bizimki zıplayamadı. Apar topar götürdük, öğrendik ki son dakikada yetiştirmişiz. Veteriner hekimimiz mamasını değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Ancak önce, bir ay boyunca tedavinin bir parçası olarak bir buçuk kilosu bile çok pahalı olan medikal bir mama kullanmak durumunda kaldık.



Şimdi yine kürkçü dükkanına döndük, mama fiyatları ateş pahası da olsa mecburen aynı şekilde gideceğiz. Söz konusu mama olunca, "En fazla ne olabilir?" diyor insan, meğer deneme yanılma yöntemi yapmak da çok riskliymiş. Köpek söz konusu olduğunda ev yemeği yapmak daha kolay ama kedilerin ihtiyaçları farklı, besin değeri ve içerik açısından dikkatli olmak gerekiyor. Eğer yüksek fiyatlar sebebiyle mama değişimi yapacaksanız veya yaptıysanız evcil hayvanınızı çok iyi takip etmenizi tavsiye ederim.

İyi pazarlar…