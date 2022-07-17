Parklara dikkat!

17 Temmuz 2022 Pazar, 11:27

Yaz aylarıyla birlikte dış parazit tehlikesi artıyor. Bugüne dek ciddi hastalıklara sebep olan keneler konusunda, tatile çıkanları uyarıyordum. Ancak ne yazık ki artık tehlike İstanbul’da da var. Sorun, “Ehrlichia” hastalığına sebep olan keneler. Biz ailece bundan çok çekmiştik. Üç köpeğimizin ikisi bu kenelere maruz kalıp hastalık kaptı ve ciddi bir tedavi süreciyle kurtuldular. Bir tanesi Ayvalık Veteriner Kliniği’nden Özgür Öztürk’ün çabalarıyla ölümün ucundan döndü. Bu hastalık özellikle de geç kalındığı zaman ölümcül olabiliyor. Hayvanda öncelikle halsizlik, iştahsızlık dikkat çekiyor. İlerleyen zamanda burun kanamaları oluyor. Köpeğinizin durup dururken (darbe almadığı halde) burnundan kan gelirse aklınıza bu hastalık da gelmeli.

Bizim köpeklerimize Ayvalık’ta bulaşmıştı, Ege’de çok fazla çünkü. Ancak şimdi iş farklı. Bu yüzden tatile çıkacak olanların yanı sıra İstanbul’da yaşayanları da uyarmak istiyorum. İstanbul’daki ilk olayı geçen yıl Maçka Parkı’nda duymuştum. Bu kez, geçen hafta Kadıköy‘ den bir köpeğin başına aynı durum geldi. Barınaktan alınmış dünyalar tatlısı, yaşı da olan bir Golden Retriever parkta bu kenelere maruz kaldıktan sonra hastalığı kaptı. Üstelik bu kenelere karşı da koruduğu iddia edilen meşhur bir tasmayı taktığı halde olmuş bu durum (Sahibi, “Son kullanma tarihi geçmemişti” diyor ama belki o satın aldıkları üründe problem vardır, bilemiyorum).

BELEDİYE İLAÇLAMA YAPMALI

Lütfen veterinerinize danışarak dış parazit konusunda gerekli önlemleri alın, özellikle park gibi yeşil alanlarda sıkça gezdirilen köpekleriniz için. Sıradan pire ve keneler için olan orta çaplı önlemler etki etmiyor, bu yüzden söz ettiğim durumu anlatarak veteriner hekiminizden öneri isteyin. Bunun yanı sıra belediyelerin sorumluluğundaki tüm park ve bahçelere düzenli İlaçlama istiyoruz. Herkese iyi pazarlar…