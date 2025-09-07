Pınar Tınç’tan yenilenme sergisi

Türkiye’de ender görülen bir teknik olan çini mürekkebiyle üretim yapan ressam Pınar Tınç, Bozcaada Itırlı Bahçe Sanat Galerisi’nde yeni sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Uğur Batı’nın üstlendiği “Regeneration – Yenilenme” başlıklı sergide sanatçının doğa ve ada yaşamından beslenen eserleri ziyaretçilere sunuluyor.

RUH, ZİHİN, BEDEN

Çalışmalarında “ruh, zihin ve beden” üçlemesine odaklanan Tınç sergide, doğanın izlerini gökkuşağı tonları, mistik semboller ve zengin dokularla tuvaline taşıyor. Tınç, sergi hakkında “Ada, kuşlar ve bitki örtüsü gibi doğanın en güzel örneklerini, dünyanın farklı coğrafyalarında biriktirdiğim hayal gücüyle birleştirerek resim tutkunlarına sunuyorum” derken adalı olmanın getirdiği kendine özgü ruh halini de çalışmalarına yanstıttığınıı söyledi.

Bozcaada doğumlu olan ve yaşamının önemli kısmını Bozcaada’da geçiren sanatçı söz ettiği ruh halinin kabulleniş ve küçük şeylerle mutlu olabilme yetisiyle örtüştüğünü de belirtti. Fransız Konseyi tarafından bir eseri de satın alınan Tınç, kasım ayında TEDx konuşmacısı olarak sanat yolculuğunu paylaşacak. 25 yılı aşkın süredir kişisel ve karma sergilere imza atan ressam, aynı zamanda Kadıköy’deki atölyesinde çini mürekkebi üzerine atölye çalışmaları düzenliyor. Açılışına Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe’nin yanı sıra ada sakinleri ve çok sayıda sanatseverin katıldığı “Yenilenme” sergisi 15 Eylül’e kadar Bozcaada Itırlı Bahçe Sanat Galerisi’nde görülebilecek.