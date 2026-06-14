Problemi anlamak, onu çözmekten daha önemli

ÖMÜR KURT

omur@cocuklarlabiromur.com

Gelecek matematik biliminde ve çocuklar matematikten oldukça uzak. PISA raporlarına göre Türk çocukları, okuduklarını anlamada güçlük çekiyor. Oysa matematik eğitimi tam da bununla bağlantılı bir noktada duruyor.

Problemi anlayamayan çocuk, çözümünü de gerçekleştiremiyor. Konuyu ve çözümünü yazar ve matematikçi Burcu Haboğlu Baba’ya sordum.

- Çocuklar matematiği neden sevmiyor?

Bunu üç temel nedeni var. İlki düşünme biçimimiz. Matematiği anlamak ve anlamlandırmak için matematiksel, eleştirel yaratıcı düşünme becerisine ihtiyacımız var. Ne yazık ki bazı ebeveynler çocukların yerine düşünüyor, karar veriyor. Böyle bir ortamda temel beceriler gelişmiyor. Çocuğun yerine yapmak çocukta yetersizlik ve beceriksizlik hissi oluşturuyor. Matematiği sevmenin önündeki en büyük engellerden biri budur.

Çünkü matematikte en önemli beceri, tekrar tekrar deneyebilmektir. Hatalar, sürecin en değerli tetikleyicisidir. İkinci nokta önyargı! Matematiği sadece zeki olanlar yapabilirmiş algısı da çocuğun matematikten uzak durmasına neden oluyor. Üçüncü temel sorun ise pasif sınıflar! Eğer matematik öğrenimi sırasında etkinlikler yapılmıyor, yaşamla gerçek tartışılmıyor, çocuğun soru sorması sağlanmıyorsa orada büyük engeller ortaya çıkıyor.

- Peki, matematik gerçekten zor mu?

Yeni bir şey öğrenmek, hangi alanda olursa olsun zordur. İnsan bir şeyi tanıdıkça sever, sevdikçe daha kolay öğrenir. Matematikte birbiri üzerine inşa edilen kazanımlar mevcuttur. Bilgileri hem ayrı ayrı öğreniriz hem de birlikte kullanırız. Örneğin toplamanın üzerine çıkarmayı öğreniriz ama bu burada bitmez. Toplama ve çıkarmayı bütün matematik süreçlerinde kullanmaya devam ederiz. Yani temel matematik becerilerini öğrenir, sonra yapıyı onun üzerine inşa ederiz.

Buradaki temeli sağlam kurmak matematik eğitiminde çok önemli. Tabii bir de okuduğunu anlama becerisi de hayati önemdedir. Çünkü bir insan bir sorunu anladığında onu çözmeye yönelebilir. Bunun için de Türkçe eğitimi, kitap okumak, sorunlar üzerine sohbet etmek de matematik eğitimi çok değerli. Çünkü matematikte de “Ben ne ile uğraşacağım? Ana problem nedir?” diye düşünerek, asıl bilinmeyenleri çözmeye yönelmek gerekiyor.

MATEMATİĞİ SEVDİRMEK İÇİN EĞLENCELİ ÖNERİLER

Oyunlar matematik eğitimi için gereklidir. Kutu oyunları muazzam bir iş çıkarır. Çünkü problem çözme, tahmin etme, yeniden deneme gibi özellikleri vardır. Bu yüzden bol bol kutu oyunu oynayın.

Çocukların, bir konuyu size ya da bir başkasına anlatmasına fırsat verin. Ne anladığını, nasıl çözeceğini anlatan bir çocuğun işi daha da kolaydır.

Matematiğin yalnızca bir ders değil, yaşamın içindeki bir yaşam becerisi olduğunu fark edin. Bunun için örneğin alışverişe gittiğinizde de matematiksel düşünmeye ve matematiksel beyin jimnastiklerine devam edin.

Matematiğin mimari bir eser üretmekten bir ürün satmaya kadar her alanda olduğunu çocuğa fark ettirin. “Sence bu binanın boyu kaç metredir? Sence bu binaya güneş ışınları hangi açıdan geliyor?” gibi çocuğu düşündürecek temel sorular da önemlidir.

Bol bol kitap okuyun. Çocuklar sözcükleri tanıdıkça matematik eğitimine daha da yaklaşacaklardır.

EVDE DENEYİN

KIRKYAMA

Bu hafta çocuklarla eski giysilerinizden parçalar kesip bu parçalarla kırkyama yapmak üzerine sohbet edin. Hangi parçayı nasıl kullanabileceğinizi düşünün ve sonra bu parçaları birbirine ekleyin. Bu, çocukların atık malzemeleri değerlendirmeyi öğrenmesi için çok güzel bir yöntem.

HAFTANIN KİTABI

“Çocuktan Çocuğa İlk Yardım” kitabı ilkyardım kurallarını, ilkyardım uygulamalarını ve güvenli yaşamayı öykülerle anlatıyor.

Yayınevi: YKY Yayınları

Yazan: Fahriye Kadıoğlu

Resimleyen: Derya Karataş

Yaş: 8+

Sayfa: 180

HAFTANIN ETKİNLİĞİ

Sağlık Müzesi

Bursa Nilüfer Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Müzesi’ni ziyaret edin. Geçmişten bugüne sağlık, eczacılık, ilaçlar, ameliyatlar ve insan anatomisi hakkında benzersiz bilgiler edineceksiniz.

Yer: Bursa-Nilüfer

Tarih: Her gün açık

Saat: 09.00-17.00

Yaş: 4+

İletişim: (0224) 246 08 68

HAFTANIN ŞARKISI

Bu hafta çocuklarınızla ve torunlarınızla birlikte Kayahan’dan “Bir Aslan Miyav Dedi” şarkısını dinleyin ve bu şarkıda geçen karşıtlıklar hakkında sohbet edin.