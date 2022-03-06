Savaş onları da vurdu

06 Mart 2022 Pazar, 14:09

Ukrayna, Rusya Savaşı’ndan gelen görüntüler çok üzücü. Rusya’nın saldırıya geçtiği ilk günlerde, bebekleriyle, evcil hayvanlarıyla metrolara sığınan insanların durumu hepimizin canını sıktı. Pek çoğunuz tahmin ediyorum ki, benim gibi, “ya biz de bir gün aynı duruma düşersek” diye düşündü. Evcil hayvanınız olsun, olmasın kabus gibi bir düşünce. Ancak, evcil hayvanı hele de birden fazla hayvanı olanlar için tüyler ürpertici. “İnsanlar ölürken, hayvan mı düşünülür” diyenler var. İşte bu insanlar, Ukrayna’dan gelen görüntüleri iyi incelemeli. Bunlardan birinde köpeğini sırtında taşıyan (küçük bir köpek de değil) bir kadın vardı. Evcil hayvanını veya hayvanlarını ailenin bir parçası gibi gören herkes için en zor zamanda dahi onları geride bırakmak kabul edilebilir değil. Bu fotoğraf üzerine çok konuşuldu. “Tüy döküyor”dan “çok yemek yiyor”a varabilecek kadar sebeplerle hayvanlarını terk edenler anımsatıldı.

Ukrayna vatandaşları, Ortadoğu’da savaş bölgelerinde yer alan ve aynı durumları yaşayanlara göre kısmen daha şanslı. AB devletleri onlara kapılarını açıyor, Polonya, Romanya gibi devletler isteyenlerin hayvanlarıyla da rahatça geçebileceklerini açıkladılar (Polonya sınırında, başka ırktan insanları almakta sorun çıkardıklarına dair görüntüleri, bilgileri de belirtmek gerek tabii). Ukrayna sokak hayvanlarının olduğu ülkelerden biri ve kendilerine ait olmayan bir savaşın ortasında kalan bu hayvanların başlarına nelerin geleceği aşikar.

Sokak hayvanları konusunda Ukrayna’nın geçmişi de pek sevimli değil. EURO 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlıklarda yetkililerin 250 bin hayvanı öldürmeyi hedeflediği konuşulmuştu. Buna karşılık uluslararası imza kampanyalarının gezdiğini hatırlıyorum. O dönemki Ukrayna hükümeti, bu olay sonrasında tepkilerle karşılaşınca, Avusturyalı örgüt “Vier Pfoten”den yardım istemişti. Örgüt seyyar klinikler kurarak sokak hayvanlarıyla onları kısırlaştırmak ve aşılamak üzere çalışmalara başlamıştı. Ancak bir süre sonra Örgüt başkanı Amir Khalil, köpekler konusunda yabancılara ihtiyaç olmadığına dair ölüm tehtidine kadar varan mesajlar aldı. Polis ve yetkililer harekete geçmediği için çalışmalarına son verdi. Bunun ardındansa, internet üzerinden örgütlenen sivil köpek avcıları, köpek avı başlattılar.

Köpek avcıları ve destekleyenler ile hayvan hakları savunucuları karşı karşıya geldi (son birkaç yıldır, köpek sorunu adı altında Türkiye’de de benzer bir yapılanma söz konusu). Şimdi ise savaş günlerinde, ne olacağı belirsiz. Kiev’de yaşayan hayvan hakları aktivisti Andrea Cisternino hayvanlar için Kiev’i terk etmeyeceğini belirtti. Barınakların yardıma ihtiyacı var, duyurulara @shans_kherson ve @4lapu_herson instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz. Umarım savaş bir an önce biter, iyi Pazarlar...