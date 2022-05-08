SemtPati’yi duydunuz mu?

08 Mayıs 2022 Pazar, 13:12

SemtPati projesi, iş insanı ve hayvansever İpek Kıraç tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geliştirilmiş bir uygulama. Uygulamayı biraz da tesadüf eseri duyup indirdim. Bence harika bir fikir, kullanımı yaygınlaşırsa çok da faydalı olacağı ortada. SemtPati; yaygın sahiplendirme yapılmasını, sokak hayvanlarının kayıt altına alınarak ihtiyaçlarının tespit edilmesini ve yerel yönetimlerin veriye dayalı karar alma süreçlerinin desteklenmesini hedefliyor.

Uygulamanın, yuva bekleyen köpekleri bir potada toplayıp, köpek sahiplenmek isteyenlerin erişimine sunması hem köpeklerin yuva şansını yükseltmek hem de bir köpeğe yuva olmak isteyenlere sağladığı kolaylık açısından övgüyü hak ediyor. Özellikleri bununla da sınırlı değil, semtinizi seçip, çevrede bakımı semt sakinleri tarafından üstlenilen köpekler hakkında bilgi sahibi de olabiliyorsunuz. Uygulama, genelde Whatsapp gruplarından haberleşen semt gönüllüleri için de kolaylık sağlıyor. Köpeklerin kısır olup olmadıkları, aşıları, beslenme ve sağlık durumlarını hakkında takip olanağı sunuyor. Maalesef bu aralar organize bir köpek düşmanı gürûhu olduğu için güvenlik açısından net konum kullanmamakta fayda var diye düşünüyorum. Ancak sokak hayvanları konusunda sosyal sorumluluk alan, kısırlaştırmaları ve aşılarıyla ilgilenen sorumlu “iyi” vatandaşlar için gerçekten çok yararlı bir uygulama.

Bir de sahiplendirme için listelenen köpek sayısı artsa ve ilçe belediyeleriyle de işbirliği yapıp, oralardaki bakımevlerinde yuva bekleyen hayvanlar da listeye dahil olsa harika olacak. Ben bu uygulamayı ve fikri çok sevdim, herkesin indirip destek olmasını öneririm. Kullanım yaygınlaştıkça etkinliği artacaktır. Hem semt sakinlerini takip hem de sahiplendirme açısından harika bir fikir. Biliyorsunuz çok sayıda köpek terk ediliyor ve geçici bakımevlerinde belli bir süre yuva bekledikten sonra tekrar sokağa salınıyorlar. Özellikle evden terk edilmişlerin sokakta yaşama imkânı yok ve her birinin yuvaya ihtiyacı var. Bu sebeple “Satın alma yuva ol” mottosuna destek olarak, bu uygulamayı indirebilir ve yuva bekleyen köpeklerden birini sahiplenebilirsiniz.

İyi pazarlar...